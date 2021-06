Ricky Martin denunció que fue víctima de homofobia

Te puede interesar: “No aprecio que estén aquí”: Justin Bieber rechazó a sus fans

El cantante puertorriqueño Ricky Martin es uno de los artistas latinos más populares y también, uno de los más queridos. Sin embargo, el intérprete de La mordidita, denunció discriminación y homofobia por parte de algunos de sus seguidores, luego de que subiera un par de fotos con su esposo, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGBT.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, el cantante mostró su lado más vulnerable, y muy afectado, contó lo que pasó:

“Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva. Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual”.

Fueron varios comentarios que algunos de sus seguidores dejaron en la publicación con su esposo, con el fin de ofenderlos y criticarlos.

“Observa profundamente la naturaleza y, entonces, lo entenderás todo mucho mejor”, “este mundo está perdido”, “que horrible”, “que asco me das”, entre otros.

Ante tantas críticas, el boricua expresó: “Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados. No es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”.

Por su parte, el artista ha recibido el apoyo de otros grandes colegas como Carla Morrison, Pedro Capó, Luis Fonsi y J Balvin, quien incluso, le escribió: “Tú eres el hombre más especial del mundo, yo me casaría contigo. Te amo”