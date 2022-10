Ricky Martin recordó lo que sintió al ‘salir del clóset’

Con 42 años de carrera artística, el cantante Ricky Martin sigue demostrando por qué es el ‘Astro del pop latino’. Sus canciones, talento y físico siguen cautivando a millones de fanáticos alrededor del mundo. Ahora con 50 años, sigue recorriendo diferentes países de Latinoamérica con su nueva gira de conciertos, misma con la que llegará a Colombia los próximos 23 y 24 de noviembre.

Ricardo Martín Morales, conocido en el mundo del espectáculo como Ricky Martin, lleva 42 años de carrera artística. El puertorriqueño, nacido en diciembre de 1971, ha incursionado en la música, la televisión y el teatro, además de ser empresario de su propia marca de productos de belleza y siempre ha contado con la venía del público. No obstante, hay un día que sobresale en la vida de Martin y no precisamente por cuenta de algún aspecto relacionado con lo musical.

“No fue fácil para mí”: Ricky Martín

El 29 de marzo del 2010, el ganador de dos premios Grammy y cinco Latin Grammy, reveló su orientación sexual, generando comentarios tanto de apoyo, como de críticas por parte de la opinión pública. En 2016 inició una relación con el pintor sueco Jwan Yosef, con quien se casó un año después. El ídolo y su esposo tienen una familia con cuatro hijos llamados Lucía, Valentino, Renn y Matteo, todos nacidos mediante gestación subrogada.

Recientemente el intérprete de La mordidita y Livin’ la vida loca, utilizó recientemente sus redes sociales para confesarle a sus 17.4 millones de seguidores cómo se sintió ese día y en general, cómo afrontó su proceso de revelar su orientación sexual. El artista hizo la revelación en el marco del ‘Día para salir del clóset’, que se celebra cada 11 de octubre como un día internacional sobre los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+.

“Este día es muy importante y muy significativo, no fue fácil para mí, y estoy seguro que no es fácil para muchos de ustedes, pero vale mucho la pena, muchísimo. Encontré tanto amor del otro lado, también encontré un poco de odio, debo ser honesto; pero ¿a quién le importa?, me hizo más fuerte. No están solos, los amo”, dijo en un video que compartió en sus propias redes sociales mientras se disponía a estudiar unos libretos para su próximo proyecto.