Video: Marc Anthony se arrodilló ante Maluma. “Te amo mucho”

Marc Anthony y Maluma no solo son colegas, sino que en el transcurso de los años han cimentado una amistad basada en la admiración mutua y el respeto por sus respectivas carreras. El salsero, que sigue recorriendo el mundo con su gira Volviendo Tour, emocionó a sus seguidores con su encuentro en Ecuador, con el intérprete paisa. Marc, quien estuvo acompañado por su prometida, la paraguaya Nadia Ferreira, ofreció dos conciertos, uno en el Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito y otro en el Estadio Modelo Alberto Spencer Guayaquil, en los que el intérprete de Felices los 4 fue su invitado especial. Precisamente en la capital del país protagonizaron un emotivo acto de amistad.

Maluma confesó el agradecimiento que siente por Marc Anthony

En medio de su presentación, el paisa de 28 años, dedicó unos minutos para hablar de su ídolo, a quien invitó a la tarima. “Gracias a Marc Anthony, hoy yo soy el artista que soy. Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón. Te quiero dar un abrazo, ve”, le dijo minutos antes de fundirse en un abrazo con el intérprete de Valió la pena. Los asistentes aplaudieron a rabiar el gesto de amistad entre el par de famosos.

La reacción del cantante de 54 años sorprendió aún más. Además de los abrazos que compartieron, el intérprete de Flor pálida también besó la mejilla del colombiano en varias ocasiones y luego se arrodilló para hacerle una reverencia, dejando en claro que su amistad es muy fuerte.

Además de compartir en varios eventos públicos y de pasar tiempo libre, ambos también colaboraron profesionalmente en Felices los cuatro, la famosa canción del ‘Pretty Boy’ que grabaron en versión salsa. Maluma fue uno de los escritores de la canción Parecen viernes, tema que el ex de Jennifer López lanzó en el 2019. “Tuve el honor de componer esa canción para mi hermano y le deseo el mayor de los éxitos como siempre. Él sabe que lo amo y es un día de celebración”, declaró en su momento el paisa en sus redes sociales, donde tiene 62.9 millones de seguidores.