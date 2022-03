¿Ricky Montaner y Stefi Roitman separados? Crecen rumores sobre crisis matrimonial

La boda entre Ricky, hijo de Ricardo Montaner, y Stefi Roitman fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo, no sólo por la lujosa celebración que realizaron a la que asistieron más de 400 invitados, entre ellos, varias figuras del entretenimiento, sino por todos los pormenores que, al parecer, habrían tenido en los preparativos.

Después de la ceremonia, internautas en redes sociales pusieron en duda la autenticidad del matrimonio, asegurando que solo se había tratado de una fachada. No obstante, el músico, hermano de Evaluna salió a desmentir esa información, mostrando el documento legal que consta que, en efecto, sí está casado con la modelo y actriz Stefi Roitman.

Razones por las que aseguran que Ricky y Stefi Roitman estarían en crisis

Sobre la relación de Ricky Montaner y su esposa Stefanía Roitman han venido saliendo a la luz algunos detalles que, supuestamente, confirman la crisis matrimonial que estarían enfrentando en este momento. Primero se dijo que la modelo al parecer, tenía una mala relación con su suegra Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner. Sin embargo, ella misma lo desmintió: “la gente debe estar harta de leer tanta falacia porque se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”.

Según Rodrigo Lussich, periodista de Intrusos, antes de casarse, la joven tuvo una conversación con su mamá sobre la familia Montaner, quienes, al parecer, le hicieron firmar un acuerdo prenupcial, dejando en claro la división de los bienes en caso de un divorcio. “Una fuente fiable estaba en la mesa de al lado y escuchó cómo Stefi le decía a su mamá: ‘Tengo que firmar el contrato prenupcial’. La madre le decía: ‘Tenés que hacerlo, hija, porque sabés cómo son las cosas con esta gente’. Se comprueba que tienen que firmar el prenupcial afuera, en el exterior, porque acá no se podía. Esa gente no le va a dar ni un peso a Stefi el día de mañana, nada”, aseguró el periodista.

Seguidores de la actriz y modelo han asegurado que en sus fotos luce con una mirada triste. La última publicación en su perfil de Instagram donde tiene 3,7 millones de seguidores, junto con Ricky fue el pasado 21 de febrero. “Cara triste en los últimos días o es mi impresión”, “tiene tristeza en su mirada”, “cara de triste, no es la misma de siempre”, “¿qué te pasa, por qué estás triste?”, comentaron algunos usuarios. Por ahora, solo se trataría de rumores pues ninguno de los dos se ha manifestado al respecto.