¿Andy Rivera volvería con la mamá de su hija? Esto dijo

Andy Rivera es uno de los cantantes de música urbana más escuchados en las diferentes plataformas digitales. Su carrera artística ha sido admirada por millones de fanáticos quienes lo han apoyado en cada etapa.

Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, reveló si en sus planes está regresar con Danniela Duque, la mamá de su hija Hellen.

Uno de los momentos más comentados durante años, ha sido su fallida relación con Lina Tejeiro, quien actualmente sostiene un romance con el cantante paisa Juan Duque.

Muchos de sus seguidores le insistían en que se diera otra oportunidad con la actriz, y aunque lo intentaron hace poco, parece ser que eso ya quedó en el pasado. El artista no se ha dejado ver con otra pareja y, según ha dicho, en este momento de su vida tiene otras prioridades, como su salud mental.

¿Quién es Danniela Duque, ex de Andy Rivera?

Antes de su comentada relación con Lina Tejeiro, el cantante sostuvo un romance con la generadora de contenido Danniela Duque, la madre de su primogénita Hellen.

Cuando estuvieron juntos eran apenas unos adolescentes. Hasta el momento, ella y Lina han sido las únicas parejas que se le han conocido al artista desde que se hizo famoso.

En vista de que, al parecer, la historia de amor de Lina y Andy ya tuvo punto final, los internautas le preguntaron si regresaría con Danniela. Ante eso, él respondió: “yo nunca respondo esas cosas, pero eso no tiene misterio mi gente, realmente Dani y yo somos parcerísimos, Dani es la mamá de Hellen y nos la llevamos muy bien, hacemos un gran equipo para que Hellen se críe con los mejores valores, Dani tiene su pareja que de hecho nos la llevamos superbien, yo pienso que nosotros hacemos un gran equipo como amigos, no vamos a volver pero siempre vamos a estar conectados en esa labor con Hellen”, afirmó el artista, dejando en claro que, dentro de sus planes, no está regresar con ninguna de sus ex.

En los últimos días, de hecho, el artista confesó que considera que no está en el mejor momento para involucrarse sentimentalmente con alguien, pues está trabajando en muchos temas personales, entre ellos, su depresión.

Danniela Duque cuenta en su perfil de Instagram con 512 mil seguidores. De acuerdo con la descripción que tiene allí, es Emprendedora, Mercadóloga y Publicista.

¿Qué pasó con Andy Rivera?

Desde el 2021, según contó en sus redes sociales, Andy Rivera está pasando por un proceso psicológico, recibiendo ayuda de profesionales, pues debido a una fuerte depresión, tuvo que alejarse por un tiempo de las redes sociales y de los escenarios. “Buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga... Estos momentos son dolorosos, sabrosos y largos”, afirmó.