Romance en los Billboard, ella es Gabriela Berlingeri, la novia de Bad Bunny

Bad Bunny, el ´Conejo malo´, causó conmoción a su llegada a los premios Billboard, en los que fue el ganador de la noche. Benito Antonio Martínez Ocasio fue objeto de todas las miradas, y no sólo por su look, siempre a la moda, sino por la mujer con quien llegó. Muy celoso de su vida privada, el intérprete de Chambea, fue fotografiado junto a Gabriela Berlingeri, la modelo, influencer y diseñadora que es su pareja desde hace 3 años. La puertorriqueña, quien en diciembre cumplirá 28 años, se mostró discreta, pero feliz con los galardones que obtuvo su novio, entre los que se cuentan Canción del Año, Álbum del Año, Artista del Año y Hot Latin Song.

Amor privado

Bad Bunny conoció a Gabriela en un restaurante, donde estaba con su familia, luego de un concierto de Zion y Lennox. Su relación se mantuvo en el más absoluto secreto, y sólo fue hasta comienzos del 2020, con la publicación de una foto, donde disfrutaban juntos de un juego de Los Lakers, que se evidenció su relación. Durante la pandemia, que pasaron juntos en Puerto Rico, el músico, que fue portada de Rolling Stone, habló por primera vez de Gabriela. “Estoy feliz con ella. La gente no sabe que ella me ha ayudado mucho en el aspecto emocional cuando más lo he necesitado”. Durante este tiempo, la diseñadora, que tiene su propia marca, Diciembre 29, hizo parte del video musical En casita, tomó la foto de portada de Rolling Stone, consintió al artista y compartió muchas selfies de su vida cotidiana con él.

Atrás quedaron los rumores de su ruptura entre la pareja, que surgieron luego de la presentación de Bad Bunny en Saturday Night Live, en febrero de este año, donde interpretó con Rosalía La noche de anoche. Dicen que durante su actuación estuvieron a punto de darse un beso, lo que se rumora, habría desatado una crisis entre ´el conejo malo ´y su novia.

En agosto, a Gabriela se le vio luciendo un anillo con un diamante, y dos meses después, al intérprete de Si tu novio te deja sola, lo vieron en Los Ángeles usando una argolla. Al ser interrogado acerca del cambio de su estado civil, no sólo dijo que no, sino que además, le tiene temor al matrimonio.