Sebastián Caicedo rompió su silencio y se refirió a su supuesta nueva relación

Después de 13 años de relación, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo decidieron ponerle punto final a su historia de amor. La noticia tomó por sorpresa a todos sus fanáticos, quienes veían en ellos un claro ejemplo del amor verdadero. Los actores conformaron una de las parejas más sólidas del entretenimiento.

Aunque en un principio, cuando comenzaron a surgir los rumores, ambos negaron la información, afirmando que simplemente estaban distanciados por temas laborales. Sin embargo, hace unas semanas decidieron confirmar ellos mismos la separación, aunque no especificaron desde cuándo exactamente ya no están juntos. Lo que sí aclararon es que no darían ningún otro tipo declaración.

Caicedo afirmó, por medio de un corto video, que al contrario de lo que se llegó a especular en redes sociales, no se divorciaron por problemas de infidelidad.

¿Qué dijo Sebastián Caicedo sobre su supuesto romance con Julieth Román?

Este fin de semana, se conocieron unas imágenes del ex de Carmen Villalobos con una misteriosa mujer, disfrutando de un concierto en la Feria de las Flores. Se trata de la modelo Julieth Román, con quien se mostró muy feliz. Semanas antes también lo habían relacionado con la influencer Sara Montoya.

Después de tantas especulaciones, el actor decidió romper su silencio y se refirió al tema. En diálogo con People en Español, afirmó con contundencia: “solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto. Todo a su debido tiempo”. Aunque no confirmó la supuesta relación, tampoco la desmintió. Por ahora, Caicedo, de 40 años, ha mostrado a través de sus redes sociales que está cien por ciento enfocado en sus proyectos laborales.

Por su parte, Carmen Villalobos también se ha mostrado muy ocupada en las grabaciones del reality de cocina Top Chef VIP, en el cual asumió el rol de presentación. De igual manera, se ha dejado ver muy bien acompañada y feliz junto a un incondicional amigo. Se trata de Capuchino, uno de sus perritos. Aunque se desconoce cómo se repartieron el cuidado de todas sus mascotas, se cree que Capuchino se quedó con ella, pues es con el que más aparece en sus redes sociales.

¿Por qué se separaron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

Aunque la expareja confirmó lo que muchos creían, no brindaron muchos detalles del por qué decidieron acabar con su matrimonio. Lo único que dijeron es que se amarán para toda la vida y le pidieron a sus seguidores respeto por su privacidad.