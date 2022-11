Faltan algunas fechas para que Sebastián Yatra finalice su Dharma Tour, la gira que lo llevó a Bogotá y Medellín los pasados 28, 29 y 30 de octubre. Los primeros días de diciembre visitará Panamá, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. El éxito musical del colombiano sigue traspasando fronteras, sobre todo, después de su aplaudida participación en los Premios Óscar, donde interpretó Dos Oruguitas la canción de Encanto.

Sebastián Obando Giraldo fue uno de los colombianos que brilló en la entrega número 23 de los Premios Latin Grammy, donde Rosalía y Jorge Drexler fueron los galardonados de la noche. El nombre del paisa volvió sonar después que varios medios mexicanos lo relacionaran sentimentalmente con la actriz Aislinn Derbez.

Sebastián Yatra habló sobre supuesto romance con Aislinn, hija de Eugenio Derbez Foto: Instagram

¿Sebastián Yatra tiene nueva novia? Esto dijo

El rumor de un posible romance entre el intérprete de Tacones rojos y la hija del director y actor Eugenio Derbez comenzaron cuando ambos se encontraron en Madrid, España y lo hicieron público en redes sociales. El cantante se encontraba de gira por Europa y la actriz de 36 años aprovechó para asistir a uno de sus conciertos, en compañía de amigas y familiares.

La mexicana fue quien primero desmintió el rumor. “¿Cuál romance? Estoy feliz soltera y no me pongan ahorita novios hasta el próximo año. No hombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, dijo hace una semana cuando la prensa la cuestionó al respecto.

Ahora, en su llegada a México, fue el ex de Tini Stoessel quien desmintió el asunto mientras se encontraba en el aeropuerto. “No es cierto, pero si la tuviera sería muy afortunado, ella es lo máximo, somos solamente amigos, pero me cae super bien y es una chica extraordinaria y seguramente con quien esté o vaya a estar será muy feliz”, aseguró para el programa El Gordo y La Flaca.