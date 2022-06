Sebastián Yatra reveló uno de los mejores consejos que aprendió en terapia

Sebastián Yatra , el cantante que recientemente interpretó Dos Oruguitas en la entrega de premios Óscar, contó con orgullo lo mucho que le ha servido recibir ayuda de un psicólogo.

Además de lo que debe enfrentar personal y amorosamente, vivir con la fama y las críticas constantes seguramente no es fácil, por eso el cantante ha confesado que prefirió recurrir a terapia para aprender a llevar algunas cargas de la vida. Sebastián Yatra contó, en una reciente entrevista en España, que desde hace meses pidió ayuda de un psicólogo.

Sebastián Yatra va a terapia desde hace meses

En más de una ocasión, el cantante se ha encargado de concientizar a sus seguidores sobre la salud mental, y en una de sus visitas al famoso programa español de Pablo Motos , El Hormiguero, Sebastián Yatra dio uno de los mejores consejos que, según él, aprendió en terapia, y de paso con el yoga, que también practica.

“Muchas veces me quedaba dándole vueltas a la misma situación o a la misma persona. Me demoraba mucho en superar alguna cosa porque constantemente necesitaba hablar de eso”, inició el cantante, y también aseguró que aprendió a ser muy selectivo con los temas que habla con otras personas además de su psicólogo, a quien lleva las situaciones que realmente desea trabajar, mejorar o incluso erradicar.

“Empecé a no hablar de ciertos temas de mi vida con nadie, solo con él una vez a la semana, y a escribir mis cosas. Eso me ayudó un montón. Si no les das vida a esas situaciones, te das cuenta de que realmente no es para tanto”.