¿Selena Gómez celebra su cumpleaños con indirecta para su ex Justin Bieber?

La actriz y cantante Selena Gómez es una estrella desde su niñez, pues se dio a conocer dentro de la serie Barney y sus amigos. Luego, en Disney Channel protagonizó Los magos de Waverly Place y apareció en otros formatos de éxito, como Las aventuras de Zack y Cody o Hannah Montana. Como solista ha cosechado grandes éxitos como Naturally, Hands to myself, It Ain´t me y Who Says.

Con motivo de su cumpleaños, la actriz subió un video a su cuenta de TikTok, que muchos creen, estaría dirigido a su exnovio, el cantante Justin Bieber. En el clip se observa tomando una lata de gaseosa mientras sincroniza sus labios con un popular audio que dice: “Así que me estás diciendo que puedes leer su carta astral, pero no puedes entender sus banderas rojas. Oh, hermana”. Rápidamente, los usuarios reaccionaron, y dijeron que se estaba refiriendo a Justin, con quien tuvo una relación llena de dificultades, por la que ella sufrió mucho tiempo.

A lo largo de los años ha tenido que luchar contra el lupus, una enfermedad autoinmune que la ha llevado a alejarse de los escenarios. La vida personal y profesional de la reconocida artista ha dado varios giros. En el 2017, cuando tenía 25 años, fue sometida a un trasplante de riñón. Canceló su gira mundial para dedicarse a su recuperación. También sufrió trastornos de salud mental, como bipolaridad y ansiedad. “Amo lo que hago, pero a veces me siento sobrecargada y tengo que dar un paso atrás y asegurarme de dormir lo suficiente y encontrar tiempo libre para disfrutar con mis amigos y familiares”, dijo para una entrevista con Vogue Australia, hace un tiempo.

Debido a eso, Selena se alejó del mundo del espectáculo y de las redes sociales y se dedicó a estar con su familia y a incursionar en la industria de la belleza facial. Hace poco logró posicionar su marca de cosméticos llamada Rare, cuyo nombre, según explicó, se debe a que con esa palabra encontró paz y tranquilidad, pues durante muchos años se sintió insegura e inferior en relaciones amorosas.

Actualmente, la artista ha manifestado sentirse a gusto con su cuerpo, dejando de lado los retoques en sus fotos de redes sociales que, en algún momento, le produjeron inestabilidad emocional.