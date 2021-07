Selena Gómez: ¿cuál es el motivo de sus fracasos amorosos?

La cantante y actriz de 28 años no ha tenido mucha suerte en el amor. Incluso, confesó que sus relaciones han sido ‘malditas’.

Te puede interesar: Video: Fredy Guarín presentó oficialmente a su nueva novia

Selena Gómez ha tenido una carrera brillante. A los 10 años participó en en el programa de Barney y sus amigos, junto a Demi Lovato, pero su popularidad la adquirió cuando se convirtió en una chica Disney, protagonizando la serie Los Hechiceros de Waverly Place. En 2012 participó en la película Spring Breakers. Su primer álbum en solitario se llamó Stars Dance, con el que alcanzó el puesto número seis en la lista Billboard Hot 100. Desde entonces, se ha posicionado como una de las grandes figuras del pop.

Sin embargo, en su vida sentimental no le ha ido tan bien como en la profesional. Ha tenido varios noviazgos que han fracasado, pero dos de ellos son los que más han captado la atención de todos los medios de comunicación y de todos los fans. El que mantuvo con el cantante Justin Bieber durante gran parte de su adolescencia y luego, el de Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd.

Puedes leer: Diomedes Díaz: esta es la razón por la que se divorció de Patricia Acosta

Después de sus relaciones fallidas, la intérprete de Lose you to love me, decidió estar soltera y sin compromiso. Pero, ¿cuál es el motivo de sus fracasos amorosos?

En una entrevista con la revista Vogue, edición australiana, la artista afirmó: “Creo que la mayoría de mis experiencias en el terreno sentimental estaban malditas. Era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación. Supongo que necesitaba descubrir qué significaba esa palabra para mí, ‘excepcional’, porque en el pasado me he sentido muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual”.

Todo eso, provocó que Selena nunca estuviera cómoda con ninguna de sus parejas y que ninguna de sus relaciones haya dado buenos frutos. “En realidad, lo que necesitaba era ser más consciente de mí misma. La familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo”, afirmó. Con eso, dejó claro que ha trabajado que quererse y valorarse a sí misma, aunque el proceso no haya sido tan fácil.