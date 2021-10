¿Selena Gómez y Chris Evans están de romance?

Selena Gómez y Chris Evans están en boca de todo el mundo por cuenta de un posible romance entre ellos. La protagonista de Wizards of Waverly Place y ´El Capitán América´ son los protagonistas de un fuerte rumor que apunta a que entre ellos existe algo más que una amistad. Todo empezó con la declaración la la cantante y actriz texana, quien dijo que Evans le parecía muy guapo. " Me gusta Chris Evans. ¡No es lindo? Es muy lindo”, dijo en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, y como un acto premonitorio, el presentador le dijo que el artista la amaría. La historia tuvo un ingrediente más: el actor de Los 4 fantásticos no tardó en empezar a seguirla en Instagram. Por si fuera poco, aparecieron unas fotos, publicadas en Twitter, donde se evidencia que las estrellas estaban en el mismo lugar, un estudio de grabación, y posteriormente estuvieron en un restaurante. Ni la artista texana, de 29 años, ni el galán de Boston, de 41, se han pronunciado al respecto, pero las redes sociales están encendidas con la probabilidad de un noviazgo entre ellos. Los internautas dicen que hacen una bonita pareja, y que Selena habría mejorado con este nuevo amor, haciendo alusión a su tormentosa relación de varios años con Justin Bieber. Se dice que podrían tener un proyecto juntos, o que él la sigue por su campaña en pro de los actores estadounidenses.

¿El indicado?

Los amores de Selena Gómez han sido ampliamente conocidos, especialmente que tuvo con Justin Bieber, con quien empezó en 2009, y que se mantuvo de forma intermitente hasta que él comenzó a salir en serio con Hailey Baldwin, con quien se casó. La actriz y cantante salió también con el DJ Zedd, quien no soportó el asedio de la prensa y con Charlie Puth, cantante con el que vivió un idilio breve e intenso. En 20017 fue The Weeknd, su pareja por 10 meses, quien la acompañó en los duros momentos de su operación de trasplante de riñón. La relación terminó, al parecer, porque ella todavía no había superado a Bieber. En 2020 se le relacionó con Jimmy Butler, jugador de la NBA, quien presta sus servicios al Miami Heat.

´El capitán´ y sus amores

Chris Evans es más discreto con sus historias amorosas, de hecho, son pocas las que han sido confirmadas. Se supo que salió con Kate Bosworth, Christina Ricci, Dianna Agron y Lily Collins, pero sus amores más estables los vivió con Jessica Biel, su pareja desde el 2001 hasta el 2006. Con ella se habló de matrimonio e hijos, pero luego de su ruptura, la actriz se enamoró de Justin Timberlake, quien se convirtió en su esposo. Fue novio de Minka Kelly, pero luego de terminar y volver entre el 2007 y el 2015, tomaron rumbos diferentes. A Jenny Slate la conoció cuando filmaban Gifted, en 2016, se enamoraron, hicieron un receso y volvieron a finales de 2017, pero decidieron separarse 4 meses después.