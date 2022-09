Shakira sobre su separación con Piqué: “todo esto es un mal sueño”

Después de tres meses de haber anunciado su separación con Gerard Piqué, con mucha nostalgia, Shakira brindó sus primeras declaraciones. En entrevista con la revista Elle, afirmó: “Es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y sólo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”.

Por primera vez, Shakira habló de su separación con Piqué.

¿Qué dice Shakira de su ruptura con Piqué?

Hasta el momento, la artista colombiana había preferido guardar completo silencio pues, todavía, se encuentra resolviendo todo el proceso legal que ha implicado la separación. Claramente, para la cantante no ha sido nada fácil este proceso, sobre todo por sus dos hijos Milan y Sasha, quienes también se han visto afectados, no solo por la separación de sus padres, sino también por toda la presión mediática. “A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, dijo.

Los primeros días no fueron nada fáciles. Shakira sentía que su vida se derrumbaba. “En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas [risas]. Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo”.

¿Cómo han sobrellevado Milan y Sasha la separación de Shakira y Piqué?

Para la artista, el bienestar de sus hijos siempre ha sido su prioridad, por esa razón, junto con Piqué, están intentando no afectarlos con sus decisiones. Según dijo, ha preferido ocultar la situación ante ellos. “Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”.

Aunque han procurado manejar las cosas de la mejor manera, ha sido inevitable que los niños no se afecten, pues, constantemente, están viendo o escuchando noticias sobre la separación de sus padres. “He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”.

¿Cómo cambió la vida de Shakira cuando comenzó su relación con Piqué?

Entre otras cosas, la artista barranquillera también se refirió a los inicios de su relación con el futbolista del F.C. Barcelona. Para ella, fue un acto de amor haber apoyado a su pareja en su carrera deportiva por poner la suya en segundo plano. “Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, dijo.

¿Cómo descubrió Shakira que Piqué le fue infiel?

De acuerdo con el periodista Jordi Martin, Piqué llevaba varios meses de relación con Clara Chía, específicamente, casi un año. “Piqué acudía a bañarse a la piscina de casa de sus padres con su novia Clara, entonces los trabajadores de Shakira, desde el jardín, veían a Piqué y la novia en la piscina besándose”.

Según dijo Martin, desde el 2014, Shakira venía siendo víctima de infidelidades por parte del futbolista, pero fue a finales del año pasado que la relación se terminó de deteriorar. “Shakira no sabía absolutamente nada... Ellos en diciembre hacen un viaje a Disney World, en Orlando, y al llegar a Barcelona Piqué le dice: ‘Shakira, las cosas no están bien, yo estoy muy agobiado con las empresas, estoy pasando un bache y necesito espacio’, entonces Shakira le dice: ‘No te preocupes, yo me voy 17 días a Los Ángeles a hacer un talent show y vas a tener espacio, tranquilo’”.

Al parecer, Shakira le propuso asistir a terapia de parejas, pero el futbolista no habría aceptado recuperar la relación, así que las sospechas de la colombiana de que algo más pasada, aumentaban cada día. Finalmente, se percata que, entre su relación había una tercera persona.