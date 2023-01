Shakira: su primer pronunciamiento luego de estrenar su canción contra Piqué

La nueva canción de Shakira con Bizarrap, en la que la colombiana le lanzó fuertes “pullas” a su ex Gerard Piqué, ha sido todo un fenómeno mundial. Millones de personas no paran de cantar el tema. Incluso, muchas mujeres se han sentido identificadas y no han dudado en expresarle su apoyo a la artista.

Te puede interesar: Jessi Uribe aconseja a fanático que deje a su pareja y las redes se encendieron

Shakira y Piqué Foto: Getty

No es la primera vez que, después de la ruptura, la barranquillera lanza una canción dirigida al exfutbolista del Barcelona. Cuando todavía no se había hecho oficial la separación, pero que ya estaban rondando los rumores, estrenó Te felicito. Luego, una vez se confirmó la noticia, lanzó Monotonía, canción en la que no lo menciona directamente, pero que sus seguidores asociaron como una indirecta para Piqué. Ahora, la artista fue tendencia con Music Sessions #53, un tema en el que, claramente, menciona al deportista.

Más noticias relacionadas con Shakira Canción de Shakira a Piqué: ¿inesperada reacción de la mamá del futbolista? Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué y suegra de Clara Chía, habría sorprendido con una contundente reacción, luego de escuchar la nueva canción de Shakira con Bizarrap. Leer aquí: Canción de Shakira a Piqué: ¿inesperada reacción de la mamá del futbolista? Canción de Shakira a Piqué: reacción de Carolina Cruz, Antonella Roccuzzo y más La nueva canción de Shakira y Bizarrap lanzó fuertes indirectas a Piqué y Clara Chía. Así reaccionaron algunos famosos. Leer aquí:

Shakira reaccionó luego de estrenar su nueva canción con Bizarrap

Hasta el momento, la canción ya cuenta con 63 millones de reproducciones en YouTube, y en redes sociales no han parado los memes, comentarios y críticas.

Después del contundente éxito, Shakira no se había pronunciado en sus redes sociales, hasta ahora, que lo hizo en su cuenta de Twitter, donde reposteó un trino que daba un dato sorprendente sobre su canción: “con cerca de 2 millones de tweets Shakira sigue siendo la tendencia mundial #1 en Twitter tras el lanzamiento de ‘Shakira || BZRP Music Sessions #53.’”. Junto a él, la colombiana reaccionó con unos emojis de una cabeza estallando y una carita que tiene los ojos aguados, que expresa mucha emoción.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Inmediatamente, sus fanáticos comentaron la publicación. “Genia. Nos regalaste varias frases con este hit, que va a durar muchas generaciones. Si la vida te da limones, has limonada”, “vamos por más canciones Shaki, creo que tod@s cantaremos el resto de canciones hasta que superes este duelo”, “te amamos reina”, “eres el momento, reina”, “te queremos Shaki, hoy nos hemos despertado con una gran sonrisa gracias a ti... una sonrisa que aún no se borra”, “mereces todo lo mejor”, “las pibas van aprendiendo que facturar y exponerlos es mucho más divertido que llorar por ellos”.

Te sugerimos leer: ‘La Descarga’: fuerte discusión por la salida de Valeria, del equipo de Marbelle

Respuesta de Casio a Shakira

La letra de la canción de Shakira y Bizarrap ha generado toda una controversia. En una parte, la barranquillera compara a Clara Chía, novia de Piqué, con un reloj Casio y por un carro Twingo. “Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio”.

A raíz de eso, se generaron múltiples memes en redes sociales, así que la reconocida marca no dudó en responder, enviándole un mensaje a la colombiana. “Nos encanta que esto nos salpique. #teamcasio”.