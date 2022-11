“Tenía cara de papa”: Margarita Rosa de Francisco recuerda ‘ataque’ que sufrió

Una de las características de Margarita Rosa de Francisco, es el humor negro con el que suele responder a veces a sus detractores en redes sociales.

La escritora y presentadora es muy activa en su cuenta de Twitter, donde acostumbra a dejar varias de sus opiniones relacionadas con diferentes temas, algunos sociales y otros personales.

La actriz Margarita Rosa de Francisco reveló las palabras que le dijo un hombre que quiso ofenderla cuando era Señorita Valle. Foto: Instagram - Instagram - Margarita Rosa de Francisco

Así le respondió Margarita Rosa de Francisco a hombre que quiso ofenderla

Recientemente, la actriz de Café, con aroma de mujer, contó una particular anécdota que le sucedió hace muchos años, cuando era Señorita Valle y comenzaba a brillar en el mundo del espectáculo.

Hace poco escribió en su cuenta de Twitter: “Yo en Café tenía como cara de papa”. Eso causó risa entre sus seguidores, quienes no entendían por qué la actriz se refería de esa manera.

Enseguida, explicó sus palabras. Todo surgió porque un hombre la describió de esa manera cuando luchaba por la corona en el Concurso Nacional de Belleza. “Cuando fui Señorita Valle (1984), en Cartagena, mientras me bajaba del bus en el que veníamos, un tipo me gritó: “usté con esa cara de papa no va a quedar de nada”. Yo ya lo había pensado antes (lo de la cara de papa)”, escribió en un tuit.

“Que vivan las caras de papa”, “pero esa ‘cara de papa’ quedó de virreina y nos representó en Miss Mundo 1985, llevado a cabo en Londres”, “Eran épocas en que las mujeres en Colombia eran valoradas públicamente en una pasarela en vestido de baño”, “ya quisieran muchos, tener esa “cara de papa” tu rostro es hermoso y en esa época sin la existencia de tanta cirugía no cualquiera tenía esa cara”, contestaron sus seguidores.

¿Cómo le fue a Margarita Rosa de Francisco trabajando con Guy Ecker en ‘Café, con aroma de mujer’?

Sus fanáticos aprovecharon para preguntarle qué tal había sido la experiencia de trabajar con su colega Guy Ecker en Café, con aroma de mujer. “Quiero preguntarle, el hermoso de Guy Ecker, ¿qué tal como compañero de trabajo?”, le escribieron. La actriz no dudó en contestar que le fue muy bien, pues el artista es una gran persona. “Bello. Un sol. Daba gusto besarlo”, aseguró.

“Pero en aquella época decían que la relación de uds en la realidad nada que ver con la ficción”, “qué señor tan absurdamente guapo”, “hermosos”, “se veían lindos en la novela”, comentaron los internautas.