Margarita Rosa de Francisco expresó enorme molestia: “me dan ganas de vomitar”

Margarita Rosa de Francisco, protagonista de Café, con aroma de mujer, no solo se ha destacado por su talento como actriz y presentadora, sino también, por ser muy crítica en sus redes sociales, espacio en el que no se cohíbe a la hora de expresar sus sentimientos.

En algunas oportunidades, ha sido criticada por algunos internautas que no han estado de acuerdo con su manera de pensar. No obstante, a veces, ella suele hacer caso omiso a esos comentarios, aunque en otras, no duda en responder contundentemente.

Hace unos días, por ejemplo, expresó su molestia por la edición que el canal RCN hizo con Café, con aroma de mujer, producción de la cual ella fue protagonista. En un tuit escribió: “lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta. @CanalRCN”. Luego, en otro, afirmó: “la parte más hermosa de #CaféConAromaDeMujer es la primera semana. La única que no se debe tocar en edición. Al resto sí denle todo el machete que quieran. Pero ya pa’ qué”.

Lástima que estén editando tan macheteramente a #CaféConAromaDeMujer . Ojalá la dejaran quieta. @CanalRCN — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 17, 2022

Margarita Rosa de Francisco y su rechazo al patriarcado

Hace unas horas, la actriz expresó su molestia, a través de sus redes sociales, porque se siente cansada por la forma en la que perciben a la mujer en la sociedad. “Pues a mí la forma de ser mujer que me propone el patriarcado (estoy mamada hasta de esa palabra) me dan ganas de vomitar”.

Pues a mí la forma de ser mujer que me propone el patriarcado (estoy mamada hasta de esa palabra) me dan ganas de vomitar. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 1, 2022

La presentadora, que, actualmente está estudiando Filosofía, recibió algunas críticas y comentarios por parte de los internautas que no están de acuerdo con su posición ideológica. “¿Qué habría sido de tu carrera y de tu vida, sin esa forma de ser mujer que propone el patriarcado?”, “todas las mujeres surgimos d alguna manera u otra a través del patriarcado”, “Pareciera que las feministas radicales lo que quieren es ser hombres”.

¿Quién es el papá de Margarita Rosa de Francisco?

La actriz colombiana nació en Cali el 8 de agosto de 1965. Es hija y hermana de artistas. Su padre es Gerardo de Francisco Vallejo, un músico, actor y arquitecto colombiano. Su madre es Mercedes Baquero, diseñadora de modas y su hermano, Martín de Francisco, quien también es actor y presentador.