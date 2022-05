“Todo era tan surreal”: así fue el momento cuando Maluma conoció a Madonna

El concierto que realizó Maluma el pasado fin de semana, en el que tuvo como invitada a Madonna, fue toda una sensación. Aunque han pasado varios días, todavía sigue siendo un tema del que se está hablando en redes sociales y medios de comunicación.

Te puede interesar: Madonna y Maluma comparten fotos en casa del ‘Pretty Boy’ en Medellín

Para el cantante paisa fue todo un sueño no solamente cantar en su ciudad, en el Atanasio Girardot, sino que su concierto fuera cerrado con broche de oro con la presentación de Madonna. Los dos artistas han demostrado que además de colegas, tienen una gran relación de amistad. De hecho, se dice que la reina del pop se hospedó en la casa del paisa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo conoció Maluma a Madonna?

En una reciente entrevista con el programa de YouTube Molusco Tv, ‘Papi Juancho’ reveló detalles de su relación con Madonna. “Es muy bonito, todo nació de una manera muy orgánica y natural. Yo creo que mi carrera ha sido así. Manejar las cosas a su tiempo, sin apresurarme, sin forzar. Y eso mismo pasó con ella. Yo la conocí en Nueva York en los MTV, unos premios bonitos. Me invitaron a cantar, era un momento especial para mí. Mi mánager me dice ‘ella está en un camerino, ¿quieres ir a conocerla?’ y yo obviamente dije que sí, que yo quería llegar allá y conocerla”, dijo el artista colombiano.

Asimismo, contó cuál fue su reacción al verla personalmente y muy de cerca por primera vez. “Yo siempre supe que Michael Jackson era el rey del pop y que la reina era Madonna. Es como el referente más grande de la música en el planeta. Yo decía ‘si yo la veo ya quedo feliz, me voy pa mi casa feliz’. Entro yo al camerino y estaba ella y Lenny Kravitz, estaban sentados hablando como dos amigos. Ella me dijo ‘hola, un placer conocerte’. Me puse pálido, amarillo, verde y ella misma me dijo que saludara a Lenny.. Yo les dije que era muy fan de ellos”.

Luego del encuentro que fue muy rápido, Maluma aseguró que Madonna le escribió a su celular, hecho que lo dejé más impactado. “Le dije a mi equipo de trabajo que quería enviarle unas flores al hotel porque me pareció un gesto muy bonito. Estoy seguro que ella no le abre las puertas a nadie de un camerino. Luego yo veo el celular y ella me escribió. Todo era tan surreal, es un momento muy extraño, yo convencí a Madonna de ir a Medellín al Atanasio Girardot, en mi tierra. Yo estoy seguro que ella no va a ningún lado si no es su concierto”.

Te puede interesar: VIDEO: apariencia de Madonna genera preocupación y polémica en redes

Entre otras cosas, el intérprete de Háwai relató cómo ha sido en todo este tiempo su relación con artista, a quien admira demasiado. “Ella sabe que yo la quiero mucho. Tenemos una relación cabrona, muy bonita, de amigos. Ella es muy cool con la gente que ella quiere”, puntualizó el intérprete.