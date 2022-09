Tom Cruise quiso convertir a David Beckham a la cienciología con campo de fútbol

Tom Cruise ha sido practicante de Cienciología por décadas y justamente esa creencia en la particular iglesia siempre ha dado de qué hablar. Mike Rinder, un exintegrante de alto rango de la Cienciología, decidió escribir un libro en el cual revela secretos de esta congregación y algunas de las celebridades que hacen parte de ella están contenidas en el escrito.

Tom Cruise es el miembro más famoso de la Cienciología Foto: getty

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en el libro A Billion Years: My Escape From a Life in the High Ranks of Scientology que traducido significa Mil millones de años: Mi huida de una vida en las altas esferas de la Cienciología y que hace alusión al tiempo que los que se vinculan a la religión se comprometen a estar dentro de la misma y que es de mil millones de años.

También te puede interesar: Belinda tendría un nuevo y millonario amor

En el caso de Rinder se retiró999. 999.966 años antes de lo pactado y se ha vuelto un detractor de la que considera una nociva práctica Hoy tiene 52 y es señalado por la Cienciología como un individuo con propaganda incendiaria e historias fraudulentas, que aseguran no corresponde a la realidad de la Iglesia.

Tom Cruise quería conquistar a David Beckham

Volviendo a los famosos que menciona en su texto Rinder cuenta que la estrella del cine Tom Cruise estaba dispuesta a todo para que el exjugador de fútbol británico David Beckham se integrara en su religión.

“Él tenía a David y a su esposa Victoria Beckham encabezando su lista”, indica un adelanto del libro que se ha hecho público en los medios de entretenimiento.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Según Rinder, Tom quería tenía una razón muy atractiva para llevar al ex jugador de Inglaterra a visitar la iglesia con él, por lo que se construyó un campo de fútbol de “grado profesional” en California, fue así como invirtió una millonaria cantidad en su empeño.

“Tom estaba haciendo todo lo posible para cortejar a otras celebridades además de con las que trabajaba en las películas”, reveló.

“Se construyó un campo de fútbol profesional… Se niveló el terreno, se instaló irrigación, se perfeccionó el césped, se levantaron las porterías. El equipo Gold nombró a un cuidador a tiempo completo… Se construyó con un solo propósito: que Tom Cruise pudiese atraer a su amigo David para que viniera a la iglesia”.

Lo curioso es que el futbolista y hoy empresario no manifestó gran interés en lo que Tom le planteó.