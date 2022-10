Venganza, provocación o casualidad. Piqué y Clara van a lugar favorito de Shakira

Una verdadera trama de encuentros, desencuentros, teorías y especulaciones se ha convertido la historia de Shakira y Piqué desde que anunciaron su ruptura en junio pasado.

La confirmación de que el futbolista del Barcelona sostiene una relación sentimental seria con una española llamada Clara Chía, ha despertado aún más el interés sobre la cantante y su ahora ex, pues nadie entiende cómo el jugador terminó siéndole infiel a la mujer que muchos consideran es 10 en todo, perfecta, talentosa, rica, bella y además, enamorada.

Piqué y Clara viven su amor y lo pasearon por Paris Foto: Instagram - Instagram

Como sea, así ha sido y a Gerard Piqué parece no importarle que sus actuaciones sean criticadas por miles de seguidores de la colombiana, que incluso llegan a los estadios donde él está y le recuerdan que sus actos no son bien vistos. Hace apenas unas semanas lo chiflaron y más recientemente, le pusieron la canción Te felicito para incomodarlo, en pleno entrenamiento.

Piqué disfruta con Clara en restaurante favorito de Shakira

Volviendo a la nueva novia de Pique, es claro que él no va a detener su vida por las críticas así que simplemente la vive. Aunque cuando sale tiene que sufrir el asedio de periodistas que no lo desamparan, él continúa tratando de llevar su noviazgo en normalidad. Por segunda ocasión Piqué y Clara se fueron unos días a Paris a disfrutar de un plan de pareja. Se les vio andando en monopatines eléctricos por las calles de la capital francesa. Ella lucía un pantalón oscuro, chaqueta de cuero y camiseta blanca, él optó por un pantalón crema, camiseta blanca y chaqueta de yin.

Y aunque se dijo que en este reciente viaje habrían tenido una pelea y ella le habría reclamado, por dejarla sola cuando fueron abordados por paparazis, también se sabe que la pareja se divirtió. En las redes circulan imágenes de los novios en un restaurante hablando muy cerca y con besos y caricias que evidencian que pasan por un buen momento. Pero no ha sido solo el plan de los enamorados lo que ha llamado la atención, Gerard está siendo muy criticado porque las románticas escenas ocurren en un conocido y lujoso restaurante de sushi en Paris, que ha trascendido, es el favorito de la cantante colombiana.

¡VIVA EL AMOR! Gerard Piqué y Clara Chia Marti más enamorados que nunca, viviendo su historia de amor en París 📷🇫🇷💖🍷😍💞 pic.twitter.com/HeJIVmgKxe — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) September 19, 2022

¿Piqué se venga de Shakira?

Algunos creen que Piqué llevó allí a su novia para fastidiar a su ex por las declaraciones que ella le dio a la revista Elle y que no lo dejaron bien parado; otros en cambio, piensan que es para provocarla y que Shakira reaccione indebidamente frente a ello. La causalidad o que a él le guste tanto como a Shakira, el lugar, también puede ser una probabilidad. Como sea, lo cierto es que a Piqué le tiene sin cuidado si lo ven o no con su novia: está dispuesto a consolidar su amor con Chía.

