Vengo a contarles, me dio muy duro: Diva Jessurum sobre el coronavirus

¨12 días después vengo a contarles y me dio muy duro¨, expresó la periodista barranquillera, quien decidió, por medio de un mensaje en su Instagram, hablar del difícil momento que atravesó. La directora de Se dice de mí se refirió a los síntomas que presentó durante este tiempo tan complicado. ¨Sentía que la cabeza se me iba a caer, me dolían las muelas, se me durmió media cara, me dio escalofríos¨. La presentadora, que ya había recibido la vacuna, experimentó durante el duro proceso, la presión en el pecho, y ahora está teniendo problemas con la memoria, pues cuenta en su mensaje, olvidó algunas funciones de su carro y en una ocasión, se fue al supermercado sin su billetera.

Un llamado de atención

Diva, quien decidió contar su experiencia para hacer conciencia, no es partidaria de los shows mediáticos. ¨Preferí dedicarme a cuidar mi salud y a entregarle mi sufrimiento a Dios¨.

La barranquillera, que subió a sus redes sociales un video de sus clases de patinaje, expresa que para ella, la recuperación no ha sido fácil. ¨ Al menos en mi caso ha sido complicado retomar el ejercicio, eso es duro porque el cuerpo siempre tiene la sensación de agotamiento y desgaste mientras que la mente es traicionera y te pide más de lo que físicamente puedes dar. Es una lucha interna, más posible que imposible de ganar. Sólo es cuestión de tiempo¨.