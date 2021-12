Vicente Fernández, así lo recuerdan los famosos colombianos

Como un hombre sencillo, generoso, impecable y alegre, así recuerdan los famosos a Vicente Fernández. Foto: Getty

Varios artistas colombianos tuvieron la oportunidad de compartir con el Charro de Huentitán y guardan emotivos recuerdos de su relación con el ídolo.

Arelys Henao

“Lo conocí un 30 de agosto de 2015, a las 11:40 a.m. era una persona muy querida. Viajé a grabar dos o tres veces a grabar, y él se sentaba a conversar, a dar consejos. Siempre quería compartir con su gente, salía hasta la puerta de su rancho a darle la bienvenida, a tomarse fotos. Me impresionaba mucho su humildad, amaba madrugar a salir a ver su ganado, cuando estaba bien. Él se retiró fue para disfrutar su rancho, su familia.

Es la voz más increíble a la ranchera. Nos contaba muchas anécdotas, de cómo, en el estadio de Medellín vio a dos peleando por allá, al final del estadio y se bajó entre la gente, los cogió del cuello y les dijo, ´¿me van a dañar mi concierto, cabrones?´ Y terminaron abrazándose, y otra, que pasando para un escenario, vio que estaban celebrando un cumpleaños, se le escapó al escolta y terminó cantando con el pianista una canción de él. Dijo ´feliz cumpleaños señora´ y siguió para su concierto. Él era único”.

El Charrito Negro

“Recuerdo a Vicente Fernández con admiración por un hombre tan grande por todo lo que proyectó en su vida. Una de las anécdotas más grandes fue en una presentación en el estadio de Cali, fue algo muy emocionante porque nos presentamos los dos solos. Los amigos me decían ´Charrito, vaya que Vicente lo necesita´, y yo pensé que me estaban tomando del pelo, y si señor, me llamó al camerino y estuvimos hablando. Yo estaba vestido de negro, con corbata, y la pregunta de él a toda hora era por qué no estaba vestido de mexicano, es algo que me quedó marcado. Era un hombre muy disciplinado, impecable, entregado y muy respetuoso de su público, hay mucho que aprenderle”.

Ángel Toro

“Estuve en su concierto Un Azteca en el Azteca, y a la hora de terminar seguía esperando taxi. Salió una caravana de carros y preciso venía él. Lo saludamos, y muy amablemente bajó el vidrio y me tomé una foto. Alcancé a decirle que era un cantante colombiano y le dio mucha alegría. El conductor fue a arrancar y él le dijo ´Órale, que estoy hablando con mi amigo colombiano´. Inolvidable”.

Juan Pablo Navarrete

“Lo recuerdo como un ser humano inmensamente generoso, todo un señor, un Gentleman, una persona con una presencia gigante, con una energía positiva bonita, siempre con las palabras más generosas y bonitas para todo el mundo. Abrí un concierto en Bogotá y tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él, posteriormente nos tomamos una foto, que desafortunadamente hoy no existe”.