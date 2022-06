Video | Andrea Valdiri confesó cómo se comporta cuando está borracha

La barranquillera Andrea Valdiri, quien se coronó como Señora Colombia en 2015, encabeza los titulares de la prensa de farándula y sus contenidos en redes sociales se convierten casi de inmediato en virales.

Su relación con exfutbolista Michael Ortega, la pelea que tuvo con su hermana Shujam, el corto idilio que vivió con el cantante Lowe León y su relación con el influencer Felipe Saruma, quien ahora es su esposo, han sido algunos de los temas que, sin duda, han hecho que la también empresaria no pase desapercibida para la prensa nacional de entretenimiento.

Andrea Valdiri ha logrado cautivar a miles y miles de personas por sus buenas acciones, pues en reiteradas oportunidades, la barranquillera ha compartido, a través de sus redes sociales, algunas de las buenas obras realizadas en beneficio de las personas menos privilegiadas.

Puedes leer: Andrea Valdiri y Felipe Saruma: las reglas que tienen en su relación

Hace unos días, el influencer Felipe Saruma compartió una entrevista que le hizo a su esposa. En ella, de manera divertida, tocaron temas cotidianos, que incluían su vida matrimonial.

“Siento que yo antes era un hombre muy cerrado, de pocos amigos, pero desde que conocí a Andrea las cosas cambiaron, ella es muy diferente en ese aspecto, de hecho, es una de las cosas que más me gustan de ella” afirmó el instagramer en medio de la entrevista

Así mismo, ‘La Valdiri’, como es comúnmente reconocida Andrea en el mundo del entretenimiento, habló de varios temas que nunca había querido tocar.

Te puede interesar: Felipe Saruma sorprendió a hija de Andrea Valdiri por haber ganado el año

“Creo que la gente piensa que estoy muy loca, pero están equivocados, siempre sé lo que hago (…) A mí la borrachera no me da ni pesadez, al contario, me pone feliz; sin embargo, si tomo whisky las cosas cambian, pues pierdo en ocasiones el control de mis acciones, pero generalmente soy muy cariñosa en ese estado con las personas que me rodean”, afirmó la empresaria cuando tocaron el tema de la vida social.

Cabe mencionar que Felipe señaló que su esposa Andrea, cuando está pasada de tragos, se convierte en una mujer muy protectora, pues analiza y se da cuenta de absolutamente todo lo que pasa a su alrededor.