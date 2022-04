VIDEO: así le quedó el rostro de Lina Tejeiro luego de que su perro la mordiera

Lina Tejeiro, además de ser una reconocida actriz que se ha destacado por los diferentes papeles en cine y televisión que ha realizado a lo largo de su carrera artística, también se ha dado a conocer como una exitosa generadora de contenido. En su cuenta de Instagram tiene 9,3 millones de seguidores.

Generalmente, Lina suele ser muy activa en sus redes sociales. Allí interactúa constantemente con sus fanáticos a quienes les cuenta algunos detalles de su vida personal y profesional.

Lina Tejeiro fue mordida por su perro

Recientemente, la actriz contó en sus historias de Instagram que uno de sus perros la mordió en su cara, causándole una leve herida cerca a un ojo. Todo ocurrió porque el animal se encontraba durmiendo, y ella se acercó a darle un beso, pero el perro se asustó y reaccionó con agresividad. “Miren lo que me pasó. Romeo me mordió pero no es culpa de él. Él estaba domidito, profundo y yo me acerqué a darle un beso, seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, reaccionó directo a morder”, dijo. Afortunadamente no pasó a mayores y solo se trató de una pequeña herida. “Esto sí me tiene triste, ¿qué voy a hacer? Me duele, me arde”.

Luego de contar la anécdota, volvió a aparecer en sus historias contando que se puso sábila congelada y que, afortunadamente, le está funcionando para mejorar la apariencia de la herida. “Él tiene todas las vacunas. Solo fue un pellizco y un rasguñón, pero no me rompió como tal”.

Lina Tejeiro es una fiel amante de los animales, tiene 3 perros y un gato, y su amor por ellos ha quedado evidenciado en sus redes sociales.