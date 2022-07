VIDEO: Carmen Villalobos confirmó su separación con Sebastián Caicedo. Esto dijo

Desde hace varias semanas, en redes sociales se comenzó a rumorar que la actriz Carmen Villalobos y su esposo Sebastián Caicedo estaban enfrentando una crisis matrimonial. Sin embargo, en su momento, ambos afirmaron que la distancia entre los dos se debía únicamente a temas laborales.

No obstante, sus fanáticos siguieron tras la pista de una confirmación, pues nunca más volvieron a aparecer juntos en eventos públicos, ni en sus redes, como acostumbran a hacerlo. Sin embargo, ninguno de los dos lo había confirmado, pese a que posteaban algunas indirectas, mensajes extraños y videos que dejaban en evidencia su soltería.

Esta foto corresponde al día de la boda. La protagonista de Hasta que la plata nos separe le dedicó a su esposo unas románticas palabras. “Sigamos construyendo una relación basada en el respeto, la admiración, la paciencia, el trabajo en equipo, pero sobre todo en el amor. Te amooooo babycito”. Foto: Instagram - Instagram

Carmen Villalobos confirmó su separación con Sebastián Caicedo

Hace pocos minutos, la actriz de Hasta que la plata nos separe confirmó que, efectivamente, su matrimonio con Sebastián Caicedo llegó a su final. El anuncio lo hizo unos días después de que borraran de sus redes sociales todas las fotos donde aparecían juntos, incluidas las del matrimonio.

“Ustedes saben que yo los considero parte de mi familia… Así que hoy, estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado durante tantos años y lo siguen haciendo, para confirmarles que ya hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos, después de más de 13 años de relación, de hablarlo y meditarlo muchísimo, entendimos que es momento de tomar caminos diferentes”, aseguró a través de un corto y contundente video.

También aprovechó para pedir respeto en este momento que no ha sido fácil ni para ella, ni para Sebastián, agradeciéndoles a todos por el apoyo. “Me imagino que para muchos es sorpresa, para otros no tanto, pero como ustedes saben que lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad. Por el respeto a los buenos momentos y recuerdos de esta relación, estas serán las únicas declaraciones que daré”.

¿Por qué se separaron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

La actriz no se refirió a las razones del divorcio, pero de acuerdo con los rumores en redes sociales, la distancia que estaban teniendo por temas laborales los terminó afectando. De igual manera, en algún momento se llegó a decir que, supuestamente, Sebastián Caicedo estaría saliendo con una joven influencer llamada Sara Montoya, pero eso no ha sido confirmado.

¿Cuándo se casó Carmen Villalobos con Sebastián Caicedo?

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo se casaron en cuatro oportunidades. La boda más grande fue en Cartagena el 18 de octubre del 2019. Sin embargo, la expareja dio el sí en otras tres ocasiones, de acuerdo con lo que ella misma reveló hace un tiempo.