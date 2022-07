Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: la razón por la que no tuvieron hijos

La cigüeña ha visitado durante los últimos tiempos a muchos famosos. Sin embargo, muchos otros han optado por llevar sus relaciones sin tener hijos. Tal es el caso de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, la pareja de actores que, al parecer, se separaron hace unas semanas, aunque no lo han hecho oficial.

Desde que comenzaron su relación, incluidos los años que llevaban de casados, Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo superaron una década. Durante ese tiempo, conformaron una de las parejas más estables de la farándula.

Esta es la razón por la que Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo no tuvieron hijos

Muchos de sus fanáticos les preguntaban insistentemente sobre cuándo iban a tener un hijo, pues cada día demostraban estar más enamorados. Sin embargo, dentro de sus prioridades no estaba convertirse en padres.

En una entrevista con Hola USA, la actriz recordada también por su papel de Catalina Santana en Sin senos sí hay paraíso, dijo en una oportunidad que: “Esos planes solamente los decide Dios”. Sin embargo, nunca negó que a veces le daban ganas de convertirse en mamá, pero que en otras ocasiones prefería mantener su tranquilidad sin esa gran responsabilidad. “Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebé y digo que tal vez sí”.

No obstante, los actores entendían que por sus profesiones no era nada fácil ni sencillo cuidar un bebé, así que, por eso, prefirieron tener mascotas, que llegaron a ser parte importante de su hogar. “Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, imagínate con bebés de verdad. No sé, la última palabra sólo la tiene Dios”.

A través de su canal de YouTube, Carmen y Sebastián explicaron también que tener hijos era una responsabilidad muy grande y que, por ahora, no se sentían completamente convencidos de ser padres.

¿Cómo y cuándo se conocieron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo?

La protagonista de Hasta que la plata nos separe conoció a su esposo Sebastián Caicedo en la grabación de la telenovela Nadie es eterno en el mundo, durante el año 2007. En ese momento sintieron una evidente atracción que continuó cuando se reencontraron en Sin senos no hay paraíso. Pero fue hasta que grabaron Niños ricos, pobres padres, en el 2009, que hicieron pública su relación.

Su noviazgo duró una década, pues en el 2019 decidieron dar el sí frente al altar en una lujosa ceremonia, en Cartagena.