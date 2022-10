Video | Carolina Soto revela el angustioso momento que vivió con uno de sus hijos

Gracias a su carisma y forma de ser, Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras más queridas por los colombianos. La caleña de 37 años, comparte con sus 3.5 millones seguidores en redes sociales, varios momentos y situaciones que ocurren en su vida.

Desde el nacimiento de sus hijos, Carolina ha compartido con sus fans las tiernas imágenes de sus niños en instante muy especiales para la familia. La creadora de contenido digital también publica consejos y tips sobre la maternidad y las rutinas en casa.

Hace unos días, la presentadora vallecaucana le contó a sus seguidores que vivió un momento angustioso. El pasado jueves 29 de septiembre, su hijo Valentino se tragó una esfera de cristal, acto que generó conmoción en la comunicadora social y en su esposo, el ingeniero Germán González.

“Tengo algo que contarles, me pasó la semana pasada. Estaba acá en la casa alistándome para ir a trabajar, cuando de repente me llaman del colegio de Valentino y me cuentan que se ha tragado una canica, una bolita de cristal (…) Entré en pánico, no sabía qué hacer; sin embargo, me fui para el colegio a recogerlo”, relató la presentadora de Día a Día a través de sus redes sociales.

Así mismo, la presentadora reveló que después de recoger a Valentino en el colegio lo llevó de inmediato a la clínica. En el centro asistencial, luego practicarle varios exámenes médicos, le dieron de alta. Por prescripción médica, en casa debían administrarle un laxante que facilitara la expulsión de la mencionada canica.

¿Quién es el esposo de Carolina Soto?

La presentadora de Día a Día, Carolina Soto, contrajo nupcias el 7 de septiembre del 2013 con el ingeniero mecánico, Germán González, padre de sus dos hijos, Valentino y Violetta.