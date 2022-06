¿Por qué Laura Acuña se alejó de Carolina Cruz y Carolina Soto? Esta es la razón

Carolina Cruz, Carolina Soto y Laura Acuña, son tres de las presentadoras más reconocidas del país. Se conocieron cuando coincidieron, hace unos años, en la sección de entretenimiento de Noticias RCN.

Su trabajo como presentadoras las convirtió en más que colegas, en grandes amigas. Aunque trabajaron mucho tiempo juntas, luego cada una tomó rumbos distintos. Más adelante, Carolina Cruz y Carolina Soto se reencontraron en el canal Caracol como presentadoras de Día a Día. Luego, llegó a la misma casa informativa la santandereana Laura Acuña para ser presentadora de La Voz Kids, La Voz Senior y el Ring del humor de Sábados Felices.

Laura Acuña reveló por qué está distanciada de Carolina Cruz y Carolina Soto

Aunque volvieron a estar las tres en el mismo canal, sus seguidores han notado el distanciamiento entre ellas. En redes sociales no se han dejado ver juntas, como solían hacerlo anteriormente. Por esa razón, algunos se han estado cuestionando sobre si la amistad terminó o qué pasó realmente con ellas.

¿Ya no son amigas?, es uno de los interrogantes que les hacen los seguidores con mucha frecuencia en sus redes sociales. Recientemente, un usuario le preguntó a Laura Acuña si iba a viajar a la finca de Carolina Soto, pues en una oportunidad ella no lo había hecho. “No hemos podido cuadrar nunca, o sea, los tiempos no funcionan. Pero si tengo ganas de ir, porque me han dicho que se pasa de una manera espectacular allá”, dijo.

De igual manera, aclaró cómo es su relación actual con Carolina Soto y Carolina Cruz, presentadoras de Día a Día, luego de que muchos insinuaron que ya no eran amigas y que, supuestamente, habían peleado. “Claro que somos amigas, lo que pasa es que ellas comparten más porque están juntas todo el tiempo ya que trabajan en el mismo lugar. Pero por supuesto que seguimos siendo amigas”.

Evidentemente, ‘las Carolinas’ sí se dejan ver muy seguido compartiendo juntas, además del espacio en Día a Día, en celebraciones muy íntimas. De hecho, en el bautizo de Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, el esposo de Soto fue el padrino, por lo que compartieron como grandes amigos. De igual manera, en los cumpleaños de sus hijos, también se invitan mutuamente, se nota que se llevan muy bien y que tienen una relación bastante cercana fuera de lo laboral.

