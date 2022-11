Video: con lágrimas, Andrea Valdiri se despide de su ‘mejor amigo’

Andrea Valdiri siempre suele mostrarse muy contenta en sus redes sociales. Generalmente, la barranquillera publica los mejores momentos de su vida privada y de sus proyectos.

La ‘influencer’ Andrea Valdiri contó el preocupante momento que vivió con su familia y una de sus mascotas más queridas. Foto: Instagram

Su relación con Felipe Saruma ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales. Estos días han protagonizado los titulares de los medios de comunicación porque, supuestamente, hoy le realizaban la prueba de ADN a Adhara con Lowe León, quien, al parecer, es su padre biológico. Ese examen se habría llevado a cabo en la mañana de hoy, pero, por ahora, no se ha revelado el resultado.

Andrea Valdiri se despidió de su mascota ‘Jack’

En medio de la polémica por la paternidad, la barranquillera conmovió a sus 8,8 millones de seguidores en Instagram al contar que su perrito Jack falleció. “No sé ustedes, pero yo amaba a mi perro, no sabía que la muerte de un perrito me iba a colocar así tan sentimental, ¡Uhsss! me pegó, pero durísimo”, dijo entre lágrimas. Hace un año, la esposa de Felipe Saruma le había regalado un collar de oro puro con la inicial de su nombre, demostrando que no escatimaba en gastos.

La bailarina publicó un video donde recopiló varias imágenes de su mascota junto a sus hijas. Los internautas se conmovieron con el clip: “el que no tiene perros no lo entenderá”, “es muy duro despedirlos y tener que aceptar que jamás los volverás a ver”, “hasta que no hayas amado a un animal...una parte de ti seguirá dormida”, “Duele mucho la partida de una mascota”, “Ufff es horrible esa sensación”.

Jack era un perrito de raza Pomerania, una de las favoritas de varias famosas como Paola Jara, Lina Tejeiro, Melissa Martínez y Greeicy Rendón, quienes también tienen perritos de esa raza. De hecho, hace unos días la esposa de Jessi Uribe despidió a Coffee y también por medio de sus redes sociales expresó su tristeza, al igual que Andrea Valdiri. “No han sido días fáciles para mí. Quienes tienen mascotas saben el vacío y el dolor que se siente y lo duro que es. Pero bueno, así mismo Dios también y ellos creo que lo llenan de un valor. Él fue demasiado valiente, me han preguntado qué le pasó, yo he estado desde marzo pasado luchando, lo llevé, mejor dicho, hice lo humanamente posible para que él estuviera bien. Pero las cosas de Dios hay que aceptarlas, así tenía que ser, lo voy a amar por siempre, solo me deja cosas lindas”, aseguró.