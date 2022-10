Andrea Valdiri reveló la razón por la que se casó con Felipe Saruma, de 23 años

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más populares. Su vida sentimental ha sido el foco de atención para muchos internautas, quienes no le han perdido la pista de lo que sucede con ella diariamente.

La boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha sido una de las más comentadas de la farándula nacional pues tomó por sorpresa a sus fanáticos. Foto: Instagram - Instagram

Sus relaciones sentimentales han generado controversia en las redes sociales, especialmente cuando estuvo con el futbolista Michael Ortega y, posteriormente, con el cantante Lowe León, padre de su hija Adhara. Con este último, ha protagonizado toda una polémica por la paternidad de la pequeña, que ya cumplió un año de nacida. Por lo que se ha podido observar, no quedaron en muy buenos términos.

¿Por qué Andrea Valdiri se casó con Felipe Saruma?

Tras su fallida relación con el artista costeño, ‘La Valdiri’ inició un romance con Felipe Saruma, con quien se casó a los pocos meses de noviazgo, exactamente el 16 de abril de este año. Al principio, su relación fue llevaba lejos de la opinión pública, por eso, para muchos fue toda una sorpresa cuando los generadores de contenido publicaron que habían unido sus vidas en matrimonio.

Al principio, la pareja recibió muchas críticas en redes sociales por la diferencia de edad, pues Andrea es ocho años mayor que Saruma. Ella tiene 31 y él, 23.

Recientemente, en una entrevista para su canal de YouTube, la bailarina habló sobre su relación con el santandereano, quien, además quiso asumir el rol de padre con sus dos hijas, Isabella y Adhara. “¿Qué experiencias positivas ha traído para ti el matrimonio?”, le preguntaron.

Con su respuesta, dejó en claro por qué se casó con el generador de contenido y cómo ha sido su experiencia con el matrimonio. “Siento que el día que te vayas a casar tiene que ser con la persona correcta y nunca me había casado en mi vida. Es más, ya había echado dos anillos para atrás. A pesar de que Saru es menor que yo, ha sido mucho más responsable que muchos que han tenido mi edad, ha sido más caballeroso. Saru ha cumplido muchos roles y muchas expectativas, un niño de 23 años me ha callado la boca”, aseguró.

¿Qué fue lo que enamoró a Andrea Valdiri de Felipe Saruma?

La pareja se ha mostrado muy unida y enamorada a través de sus redes sociales. En un podcast con José Pareja, Andrea reveló varios datos de su relación, entre ellos, el atributo que la enamoró del santandereano. “Ninguno tuvo la valentía de demostrarme qué realmente es el amor (…) Creían un concepto tan diferente de mí, que no se daban cuenta que yo era lo más sencillo de este mundo y que yo no buscaba eso porque ya lo tenía. Simplemente buscaba alguien que me entendiera, que me diera amor”, dijo la barranquillera.