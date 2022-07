VIDEO: Daniella Donado casi incendia su casa al revelar el sexo de su bebé

Daniella Donado llenó de alegría a sus seguidores esta semana, pues reveló que está nuevamente embarazada. La modelo y presentadora barranquillera atravesó un difícil momento en mayo por la muerte de su padre.

El anuncio de su estado lo hizo por medio de un emotivo video, donde mostró el momento en que le comunicó la noticia a Virgilio Torres, su esposo. El 2 de mayo, el día del sepelio de su padre, Daniella confirmó que tenía 6 semanas de embarazo. “Solo puedo decirte papi gracias por este regalo, y gracias Dios por mostrarme tu infinito amor. Hoy tenemos 16 semanas de embarazo y todo va perfecto para la gloria de Dios”, escribió en su post. En medio de su discurso durante el sepelio dijo: “creo que en esta vida unos se van y otros llegan”.

La presentadora contó que en un principio tenía miedo, pues a finales del año pasado también había quedado embarazada, pero las cosas no resultaron como esperaba. “En este punto no sabíamos si emocionarnos o no. En diciembre nos pasó lo mismo, y el bebé no se implantó ya que solo tenía dos semanas de embarazo. Así que desde este día solo paciencia y esperar qué pasaba, hasta que llegó el 2 de mayo, día del sepelio de mi papá”

Daniella Donado reveló el sexo de su hijo, pero casi termina en desastre

La presentadora no había revelado si estaba esperando niño o niña. Anoche publicó un video con algunos apartes de lo sucedido el día en que confirmó, junto a su familia, el sexo de su bebé.

Lo que parecía un momento divertido, casi termina en desastre, pues hubo un momento en el que se algo prendió en llamas. El apartamento donde estaban terminó lleno de humo de color azul, lo que significa que Daniella espera nuevamente un niño. “Y después de todo este show les presento a Daniel Torres Donado jajajajajaja un momento para nunca olvidar. Con la colaboración especial del suegro en el papel de Narrador @jkdonadodj de comentarista especial. La verdad es que @gtorres3107 tuvo razón, lo bueno es que hubo adrenalina”, escribió la presentadora en la publicación. Todo quedó registrado en un divertido video.

“Caóticamente hermoso”, “¿será que el bebé saldrá travieso?”, “ese pelao’ va a ser candela”, “Daniiii eso se usa al aire libre, a Dios gracias no pasó a mayores, felicidades por el nuevo miembro de la familia”, son algunos de los mensajes que le dejaron.