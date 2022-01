VIDEO: el sueño de Fanny Lu con Mauricio Leal que hizo llorar a Laura Acuña

El 22 de noviembre del 2021 el reconocido estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron encontrados sin vida en su casa en La Calera. La semana pasada, Jhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, reconoció que fue él el autor del doble homicidio.

Mauricio Leal se destacó por su trabajo con muchas famosas del país que llegaban a su peluquería para ser atendidas por el ‘niño genio’ como era conocido. Fanny Lu fue una de sus más grandes amigas. Se conocían desde hace 17 años, y desde que se conoció la noticia de su muerte, en sus redes sociales la artista ha publicado emotivas fotos recordando sus mejores momentos junto a Mauricio Leal.

De igual manera, este fin de semana, el estilista fue el protagonista del programa La sala de Laura Acuña que es emitido los domingos a las 6:00 p.m. por su canal de YouTube, donde le realizaron un sentido homenaje en el que varios de sus amigos hablaron de lo importante que fue para sus vidas. Por ejemplo, la cantante Fanny Lu fue una de las invitadas y quien aseguró extrañarlo mucho.

Esto fue lo que soñó Fanny Lu con Mauricio Leal

Entre otras cosas, según contó la intérprete de No te pido flores, hace poco tuvo un sueño con Mauricio Leal y entre lágrimas, detalló cómo fue ese momento: “yo tuve un sueño impresionante con él. Y él me decía que estaba bien, que estaba descansando en paz. Me dijo una cantidad de cosas. Pero me dio mucha tranquilidad en el sentido de saber que entender la vida en lo espiritual es lo importante. Esto es un paso y más allá de este paso, es lo que Dios nos da la oportunidad de vivir y viene otro que es inmensamente superior, cerquita a Dios, es lleno de luz. Entonces cuando me da tristeza, lo veo blanco, lo veo como en el video de su canción, con estas alas blancas y con luz y descanso”, afirmó.

Mientras Fanny Lu describía cómo fue su amistad con ‘Maito’, la presentadora Laura Acuña, conductora del programa, tampoco pudo evitar las lágrimas al escucharla, pues recordemos, ella también fue una de sus más grandes amigas. “Hoy quisimos rendirle este homenaje a una persona excepcional, que siempre pensaba primero en los demás, antes que en él, que siempre quiso ayudar, que siempre estuvo para sus amigos, para su familia, y que siempre estará en los corazones de quienes lo quisimos tanto. Una mentira nunca le podrá ganar a una verdad. Lo único que quiero decir es que descanses en paz, al lado del gran amor de tu vida que fue tu mamá. Nos va a hacer muchísima falta”, dijo la expresentadora de La Voz Kids y La Voz Senior.

En ese mismo especial, también participó la cantante santandereana Shaira, quien también, desde un principio y a través de sus redes sociales, pidió justicia para Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández.