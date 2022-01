“Caín te quedó en pañales”: Shaira contra Jhonier Leal, hermano de Mauricio Leal

Luego de dos audiencias de imputación de cargos, donde la Fiscalía General de la Nación presentó todo el material probatorio contra Jhonier Leal, como el autor intelectual y material del asesinato de Mauricio Leal y su mamá, Marleny Hernández, el también estilista terminó aceptando que, efectivamente, fue él quien acabó con la vida de sus familiares.

Dentro de las cortas declaraciones que dio, Jhonier Leal pidió perdón por los actos cometidos. Sin embargo, varios famosos que fueron grandes amigos de Mauricio Leal no pudieron evitar reaccionar. La cantante Shaira, ganadora del Factor XS 2011, escribió fuertes palabras contra Jhonier a través de sus redes sociales, y con un contundente mensaje expresó sus sentimientos de rabia y dolor por lo sucedido. “Tanta agua sucia para su propio hermano todo el tiempo, haciendo creer a la gente que Maito se había suicidado. Ustedes se encuentran a su familia en una situación así, ¿no se lanzan hacia ellos para saber si siguen vivos o si algo se puede hacer? ¿Cómo fue capaz de decir que Maito por su “condición” de gay no le iba bien en la parte sentimental? Llegó al punto de inventarse que su enfermedad crónica, lo cual no era así, le daba depresiones”.

Entre otras cosas, la artista santandereana reveló que en vida, Mauricio Leal le había hablado sobre algunas actitudes extrañas de su hermano Jhonier. “Ahora entiendo muchas cosas que Maito me decía y entiendo por qué nunca volvió a hablar de ese miserable. Creo que por más odio y envidia que Maito sospechaba que su hermano sentía hacia él, nunca creyó que Jhonier fuera capaz de hacer semejante atrocidad, no solo con él, sino con su propia madre”.

Finalmente, aprovechó para lanzar fuertes palabras hacia el también estilista, hermano de Mauricio Leal. “Maldito, ojalá no solo te pudras en la cárcel, sino también en el infierno. Te mereces lo peor, no solo por asesino, sino por cínico, por mal hermano, por mal hijo. Caín te quedó en pañales”.

Shaira no ha sido la única que se ha manifestado al respecto. Cristina Umaña, Mabel Cartagena, Karin Jiménez, Carolina Cruz, Andrea Tovar, entre otras, también han posteado en sus redes sociales conmovedores mensajes recordando a su gran amigo Mauricio Leal y a su madre Marleny Hernández.