VIDEO: En medio del llanto La Segura se retira temporalmente de las redes sociales

La Segura lleva 6 años como generadora de contenido digital. Foto: instagram la segura

Natalia Segura Mena, mejor conocida como La Segura, es una influencer seguida por 8 millones de personas en Instagram y 5,7 millones en TikTok. Muchos la admiran por su autenticidad, irreverencia y desparpajo, pero otros, la critican, juzgan o reprochan por diversas situaciones que han rodeado su vida, como tragedias y escándalos que fueron titular de noticias en el pasado. A pesar de estos hechos, nada ha impedido que esta caleña de 28 años siga compartiendo su talento como Desarrolladora de Contenidos en redes sociales, sin embargo, esta vez ha manifestado por medio de un desgarrador testimonio grabado en video que hará una pausa hasta que su pesadilla finalice. “Este es uno de los videos más difíciles que he hecho en todos los años que llevo siendo La Segura”, inicia Natalia, agregando que desde hace tres meses se encuentra delicada de salud, recordando que en noviembre pasado cumplió 8 años de haber sufrido un atentado con dos impactos de bala que casi la dejan invalida y propiciaron un trauma raquimedular que persiste.

Te puede interesar: Más noticias de famosos

La Segura afirma que tras regresar los fuertes dolores visitó varios especialistas quienes le dieron un diagnóstico inicial de una inflamación en la medula, sin embargo, ella piensa que estos podrían ser por una reacción adversa de los biopolímeros que tiene en su cuerpo. “Yo no aguanto más el dolor, me dicen que son secuelas por lo que me paso hace mucho tiempo, pero siento que son mis biopolímeros”, afirma en medio del llanto, mientras agradece el apoyo de quienes la han asesorado, pero así mismo, ruega que otros especialistas la ayuden para obtener una guía para su dolorosa situación. En medio de la incertidumbre declara, “Necesito hacer una pausa para poderme recuperar porque a nivel emocional también me esta afectando”. Y finaliza, sin parar de llorar, diciendo que en las redes sociales ‘no solo se muestran los momentos bonitos, también es válido caer’, y declara que volverá, “Estoy devastada (…) Que quede claro que esto no es una retirada sino una pausa”. Mira el desgarrador testimonio en el siguiente enlace:

Te puede interesar: ‘Conoce la delicada enfermedad que sufrió Arelys Henao’.