La muerte del reconocido estilista Mauricio Leal conmocionó no solo a los famosos, sino a todo el país. En su casa en La Calera, fue encontrado su cuerpo junto al de su madre, quien tenía 67 años. Por ahora, las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para determinar las causas del doble homicidio.

El último adiós de Shaira a su amigo Mauricio Leal

Shaira, la ganadora del Factor XS 2011, fue una de las grandes amigas de Maíto, como solían llamarlo de cariño. A través de sus redes sociales, la cantante ha expresado su tristeza y conmoción por la trágica partida del estilista. Dos días antes de su muerte, la artista santandereana había visitado a Mauricio en su peluquería, y allí compartieron lo que fueron sus últimos momentos juntos.

Hace pocas horas, la joven de 18 años publicó en su cuenta de Instagram un video mostrando cómo fue la última conversación que tuvo con Mauricio Leal a través de la plataforma WhatsApp. La publicación muestra un video que el estilista le había enviado, diciéndole que en su peluquería se le había quedado una caja que contenía fruta. “Bebé, nos encontramos esto y esto lo traías tú en la mano. Es fruta, ya vi. Nos la vamos a comer para que no se dañe ¿puedo?”, le dijo Mauricio a Shaira. La cantante le respondió de manera afirmativa y con risas. “Ay jajaja, sí, dale jajaj qué pena”.

Shaira y Mauricio se conocieron justamente cuando ella participaba en el Factor XS. En ese entonces, la intérprete tenía 8 años. A partir de ese momento, Mauricio Leal se convirtió en su estilista de cabecera y su gran amigo. “Hoy me duele el alma de solo saber que no te volveré a ver, gracias mi maito por enseñarme que en la vida hay gente buena y a pesar de los obstáculos no hay que desfallecer. Aún recuerdo el día que nos conocimos, en el factor x , desde ese momento me expresaste tu admiración por mi dedicación y mi disciplina tanto así, que desde ese día aseguraste que yo ganaría el reality”, fue el mensaje con el que la artista despidió a su amigo el día de su muerte.