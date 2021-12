“Todavía me ven como una niña”: Shaira sobre su crecimiento musical y personal

La cantante santandereana Shaira se dio a conocer como cantante cuando, a los 8 años, participó en Factor XS, reality en el que obtuvo el primer lugar. Desde entonces, ha venido cosechando triunfos y creciendo no solo en edad, sino también artísticamente. En entrevista con Vea contó cómo han sido todos estos años para ella y qué viene para el próximo año.

Shaira - Mi Mejor Momento (Video Oficial)

Estás en tu mejor momento, ¿cómo te sientes?

“Ha sido un proceso muy bonito porque me lo he disfrutado, mucha gente cree que yo dejé a un lado mi niñez por dedicarme a estas cosas, pero ha sido lo más bello que ha pasado en mi vida y mi carrera. He aprendido bastante, y yo creo que eso es lo más chévere de todo esto, cuando uno no solamente disfruta sino aprende del medio, crece profesionalmente. Ustedes me conocieron como una niña, muy poca gente se ha acostumbrado a este cambio, al crecimiento de Shaira, porque todavía me siguen viendo como una niña que no tiene dientecitos pero no, ya estoy grande”.

¿Cuáles han sido los sacrificios más grandes que has tenido que hacer para cumplir tus sueños?

“Terminar mi estudio, mi bachillerato mientras estaba en presentaciones, cantando, creo que fue un sacrificio. Yo dije ‘yo no me puedo quedar sin mi título de bachiller, tengo que terminar el colegio’, y me dediqué tanto, que creo que fue un tiempo donde también dejé a un lado la música, y también a veces estar lejos de la familia. Yo creo que todos esos sacrificios que he hecho han servido demasiado, porque me tienen donde estoy hoy en día”.

“Creo que también sacrificio es, por ejemplo, saber que uno está expuesto a un montón de cosas y entre esas, las críticas a los cambios que he tenido durante mi crecimiento, que es una de las desventajas de empezar tan chiquita e ir creciendo, porque la gente siempre va a opinar y va a decir ‘¿por qué te pones un vestido de baño?’ o ‘por qué haces esto o aquello’, es una de las partes no tan gratas”.

Cuéntanos sobre tu deseo de actuar

“Han salido algunos casting, ahí estamos trabajando, por aparecer en alguna serie, ojalá se pudiera, me parece muy chévere el tema de la actuación, es algo aparte, algo alternativo a la música, no porque vaya a dejar algún día la música y me vaya a convertir en actriz, porque respeto el lugar de la gente que estudió actuación, pero si se da la oportunidad yo la agarro, porque me gustaría vivir esa experiencia y aprender más del tema. Quien quita que se puedan intercalar las dos cosas y sea muy provechoso”.

¿Qué más viene para ti, cómo vas a cerrar este año?

“Esperemos que se cierre cantando. Creo que lo más bonito sería tener contacto con la gente, cantando, visitando pueblos, ferias, fiestas, lo que sea, vamos a ver qué sucede en lo poquito que queda del año que ya se va a acabar, y lo único que sé es que para el otro año vienen planes mucho más grandes, más chéveres, muchas oportunidades para crecer y muchas ganas de trabajar, de hacer música con otros artistas de otros géneros”.