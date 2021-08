Video: ¡Fin de los rumores! Andrea Valdiri revela si Lowe León ya conoce a su hija

Por medio de un en vivo en Instagram, la bailarina despejó las dudas de muchos internautas sobre si su ex, Lowe León, ya conoce o no a la pequeña Adhara Valdiri, quien ya tiene dos meses de nacida.

Para nadie es un secreto que la relación entre la bailarina barranquillera Andrea Valdiri y su expareja, el cantante Lowe León, fue bastante comentada por los medios de comunicación y usuarios en redes sociales. Desde el nacimiento de Adhara, a muchos seguidores les ha generado intriga saber si el cantante ya la conoce, pues días después anunció que su esposa Liceth Córdoba está esperando un hijo suyo.

Para despejar las dudas, fue la misma Andrea Valdiri quien respondió por medio de un live en Instagram a la pregunta de un seguidor: “¿El papá de Adhara ya la conoce personalmente?”.

“La respuesta es no. pero eso sí, les voy a decir una cosa. Adhara es hermosísima, es preciosa. Yo le digo a Dios que no me importa lo que haya pasado con esa relación, lo que me importa es el resultado de esa relación. Una niña bendecida, con una salud divina y con un apetito. Puede que esa persona te haya hecho daño, pero lo importante es mi hija”, aseguró la famosa influenciadora.

Fue hace un año, en agosto del 2020, cuando Andrea Valdiri hizo pública su relación con Lowe León por medio de un romántico video, en el que él le pedía que fuera su novia dentro de un helicóptero. Meses después se conoció que la bailarina estaba embarazada, pero su relación con el cantante terminó.

A principios de junio nació Adhara, pero su padre Lowe León no estuvo en el parto como muchos seguidores esperaban. La pequeña cuenta con un perfil de Instagram manejado por su mamá, que tiene hasta el momento, 543 mil seguidores.