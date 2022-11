Video: Florinda Meza recordó así los 8 años de muerte de Roberto Gómez Bolaños

Uno de los actores y humoristas más queridos no solo en México, sino a nivel mundial, fue Roberto Gómez Bolaños, conocido también como ‘Chespirito’. Además de actor, también se destacó como dramaturgo, guionista, director, productor, compositor y poeta. Estudió Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero desde 1950 se enfocó en la comedia, especialmente dirigida al público infantil.

Con cuatro décadas encima, Roberto Gómez Bolaños se le midió a representar a un niño de ocho años, a El Chavo del 8. Foto: Cortesía Televisa

Roberto Gómez Bolaños, aunque murió hace 8 años, ha acompañado la infancia de millones de niños quienes se han divertido con los múltiples personajes que realizó a lo largo de su carrera, entre ellos, El chavo del ocho, Chespirito, El chapulín colorado, El Chómpiras, El doctor Chapatín, entre otros.

Florinda Meza le dedicó emotivas palabras a Roberto Gómez Bolaños

Un día como hoy, hace ocho años, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Desde entonces, cada 28 de noviembre, sus seres queridos, amigos y fanáticos, lo recuerdan con mucha nostalgia.

Su esposa Florinda Meza, quien interpretó a ‘doña Florinda’, posteó un emotivo video en sus redes sociales dedicándole unas palabras que terminaron conmoviendo a los internautas. “Este 28 de noviembre se cumplen 8 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, mi Rober. Santo Dios, que pérdida tan grande, siempre me gustaron las matemáticas y el 8 es mi número predilecto. Cuando era niña decía: ‘el ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si lo acuestas es infinito’”, dice en una parte del clip, que ya cuenta con millones de reproducciones, likes y comentarios.

La artista mexicana no pudo ocultar su tristeza, pues, aunque pasen los años, su amor por quien fue su pareja por casi cuatro décadas. “Ahora no me parece tan festivo porque al reloj de arena de mi ‘Rober’ hace ocho años se le acabaron los granitos. Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana, frente a su foto, le digo: ‘buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta”.

Finalmente, Florinda Meza no pudo contener las lágrimas al revelar que extraña mucho a Roberto Gómez Bolaños. “Gracias, Rober, por hacer que mi vida fuera interesante”, afirmó.

¿De qué murió Roberto Gómez Bolaños?

El artista falleció a sus 85 años, el viernes 28 de noviembre del 2014, debido a una insuficiencia cardiaca. La actriz Florinda Meza reveló hace un tiempo, las complicaciones de salud que enfrentaba El chavo del ocho, entre ellas, un mal de Parkinson en etapa tardía. “Es muy doloroso ver cómo día a día tu pareja se va deteriorando y no puedes hacer nada. El neurólogo nos dijo que tuvo una enfermedad multiinfartos. Además de los cambios de personalidad que había empezado a sufrir, se ponía violento conmigo y me decía cosas horribles, luego me sentía mal”. El artista también enfrentó una enfisema pulmonar, diabetes y sordera en su oído derecho.