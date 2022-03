VIDEO: Hassam revela las razones de su divorcio ¡Hubo infidelidad de por medio!

Hace unos días, Gerly Hassam Gómez sorprendió a sus seguidores al confesar que había dado por terminado su matrimonio con Tatiana Orozco, madre de sus dos hijas, con quien llevaba 18 años de relación. Inicialmente no contó las razones; sin embargo, hace pocos minutos publicó un extenso video contando qué había sucedido, pues su expareja estaba recibiendo malos comentarios por parte de los internautas. Primero comenzó pidiendo prudencia y le pidió a sus fanáticos entender la situación. “Les quiero pedir dos favores: el primero que entiendan la situación y el segundo que si pueden ser prudentes con sus comentarios, pues que respeten también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana ni a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia”.

Enseguida, reveló que la decisión fue tomada en común acuerdo, pensando en el bienestar de los dos y, sobre todo, en el de sus dos hijas. “Evidentemente, Tatiana y yo después de 18 años de convivencia hemos decidido dar por terminada la relación en común acuerdo de no jodernos más la vida, pero sin buscar culpables y sin pretender generar lástima”.

El humorista rompió el silencio y reveló las duras consecuencias que ha traído a su vida la separación de Tatiana Orozco, madre de sus hijas. Foto: Instagram

¿Por qué Hassam se separó de su esposa Tatiana Orozco?

Luego de que Tatiana Orozco comenzara a recibir cientos de mensajes de los internautas que la estaban criticando por su separación con Hassam, el mismo humorista reveló las verdaderas razones del divorcio. “Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero, y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella”, confesó.

De igual manera, el humorista se sinceró y dijo que ha sido un proceso doloroso y complicado. “No ha sido fácil, he atravesado por días duros, muy difíciles, pero con ayuda de Dios he tratado de salir adelante. Mis hijas están en medio de esto y han sido muy fuertes”.

El humorista afirmó que se quedó con las hijas, pero que su exesposa ha estado muy pendiente de ellas. Por ahora, se encuentran en proceso con abogados. Según dijo, aunque ya no están juntos como pareja, están tratando de llevar una buena relación. “Les pido el favor de ser prudentes a la hora de hacer comentarios, de emitir juicios, sobre todo de una situación que no conocen”.