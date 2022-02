VIDEO: Jessi Uribe y la pesada broma que le hizo a Paola Jara. “Casi la desnuca”

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas más sonadas de la farándula nacional. Su relación siempre ha estado expuesta al ojo público y cada cosa que realizan es comentada por miles de internautas.

Paola Jara es una apasionada por el ejercicio, así lo ha demostrado en su cuenta de Instagram de 5,5 millones de seguidores, donde publica constantemente algunas de sus rutinas diarias para conservar su escultural figura. Recientemente, la intérprete de Mala mujer publicó un video donde se observa parada de cabeza, pues hace parte de uno de sus ejercicios habituales. Hasta ese momento, todo parecía ir normal. La artista sostenía el peso de su cuerpo con su cuello y sus brazos. Sin embargo, minutos después, los internautas se conmocionaron al observar cuando Jessi Uribe llega y pone sus piernas sobre las de ella.

Paola Jara se asustó y le dijo en repetidas ocasiones: “Amor, la cabeza”, con el fin de que se bajara de ahí pues le preocupaba hacer un mal movimiento que lastimara su cabeza. Entre risas, el intérprete de Dulce pecado se bajó pero se ganó algunos comentarios negativos de parte de los internautas. “Jessi no hagas eso, puedes causarle una hernia cervical”, “no hagan esos juegos pesados”, “me dio escalofrío”, “eso es muy peligroso”, “qué broma tan pesada”, “eso no es ningún juego”, escribieron los usuarios de internet.

Por su parte, en la descripción del video, Paola Jara escribió: “Casi me desnuca este pelaito @jessiuribe3″. El clip ya superó los 79 mil likes en menos de 24 horas. No obstante, mientras que unos criticaron el actuar del cantante de música popular, otros elogiaron la gran relación que tiene la pareja. “Demasiado chistosos”, “tuve que cogerme el estómago de la risa que me dio”, “son la mejor pareja del mundo”, “la pareja perfecta”, “jajaja Jessi se pasa”.

