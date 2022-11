Video: Karol G ‘botará la casa por la ventana’ con costoso regalo a una fan fiel

Una de las millones de seguidoras de ‘La Bichota’ recibió un lujoso regalo de la cantante delante de miles de personas en uno de sus más recientes conciertos. Carolina Giraldo Navarro, más conocida por su nombre artístico Karol G, finalizó ayer su gira de conciertos Strip Love Tour por Estados Unidos con un último show en Boston, Massachusetts.

Por el resto de año y el siguiente 2023, la paisa de 31 años no hará conciertos para enfocarse en su nueva música y en el siguiente álbum de estudio. Pero eso no le impide seguir consintiendo a sus fanáticos y demostrarles su agradecimiento por tanto apoyo. Su último concierto fue un ejemplo de ellos donde quiso premiar a una de sus fanáticas con un lujoso regalo.

Karol G le regaló un viaje completo a una fan

Una de sus seguidoras llevó un letrero al espectáculo de la paisa y la intérprete de Provenza lo alcanzó a leer. “¿Has estado en esos shows? ¿en serio? A ver, dice: ‘He estado en Coachella, Arizona, Anaheim, San Diego y Los Ángeles. Te sigo hasta donde el dinero me alcance’”, se ve a la cantante leyendo lo que sostiene su fan.

Como si fuera poco que Karol G haya leído el mensaje, el público entero gritó de emoción cuando escuchó la generosa propuesta de la artista. “Resulta que yo el otro año no voy a ir de tour y no voy a ir de gira… lo decidí. Tengo un concierto, que es el concierto en el estadio de Puerto Rico y a ese no sé si vas a ir, pero a ese te invita la ‘Bichota’. Te lleva, te viaja, te da el backstage”, dice e inmediatamente pide la ayuda de alguien de su equipo para que se ponga en contacto con la afortunada.

“Nos vamos para PR”, dice Carolina mientras ‘choca’ la mano de su fanática. Esta es solo uno de tantos gestos que la cantante ha tenido con sus seguidores alrededor del mundo. Hace poco visitó a una fan que dio a luz en su concierto; y cada tanto ha regalado millones de dólares a los mejores bailarines del público.