Karol G y su equipo celebraron Halloween en las calles de Estados Unidos

Con mucha nostalgia, Carolina Giraldo Navarro, conocida mundialmente como Karol G, anunció que hoy finalizaba su gira Strip Love Tour y con ella, último concierto del 2022. Sus fanáticos de Boston, Estados Unidos, serán los afortunados de ver por última vez a ‘La Bichota’ cantando en el escenario en lo que queda del año. Por las calles de esta ciudad norteamericana, la paisa de 31 años y su equipo decidieron salir a caminar, disfrazados de algunos personajes famosos.

Te puede interesar: Greeicy y Mike Bahía fueron encerrados y retenidos en Ecuador. Esto pasó

Karol G se disfrazó de león y caminó por las calles de Boston

Aunque la cantante no usa constantemente sus redes sociales, hay fechas especiales en las que sube bastante contenido para tener al tanto a sus fanáticos sobre lo que acontece en sus días de gira. La artista y su equipo decidieron divertirse en Halloween y usaron sus mejores disfraces. La intérprete de Tusa en su Instagram ante 57.5 millones de seguidores.

Vea también: ¿Piqué y Clara Chía serán papás y habrían perdido un hijo? Esto se dice

Además del atuendo de Gatúbela rojo que ya había mostrado en redes, la ex de Anuel AA eligió un disfraz de león para caminar las calles de Boston, Massachusetts. “Yo me voy a disfrazar de este león, esa cabellera me va a quedar…”, dijo, mientras elegía en una tienda de disfraces. Sus amigos eligieron atuendos de policía explorador, vaqueros, algunos integrantes de La familia Addams, y su hermana Jessica escogió un atuendo de cerdito.

Como se escucha en los videos publicados por la cantante, todo el grupo tomó prestado un bafle de un transeúnte que se encontraron en su camino y juntos bailaron temas como Asereje.