Video: Paulina Rubio y su pelea con Thalía. “Tenía mucho que ver con los novios”

En medio de su gira promocional Paulina Rubio concedió una entrevista a Yordi Rosado y habló sin tapujos de su rivalidad con Thalía, que ha sido ampliamente conocida desde hace más de dos décadas cuando ambas hicieron parte del juvenil grupo Timbiriche.

“Tenía mucho que ver con los novios, con besar a todos los del grupo o no, y con tener novio y besar a otro entonces no me gustaba, yo le decía: ‘si lo besas bésalo y ya, pero no vengas a besar otro’… Durante mucho tiempo fuimos amigas, pero a su mamá no le gustaba porque decía que Thalía no podía tener amigas guapas que no la envidiaran, y yo nunca quise tener ni a su novio, ni a ‘María la del Barrio’, ni nada, era mi amiga”, dijo la famosa Chica Dorada descartando que lo profesional tuviera que ver. “Thalía y yo íbamos a pelear por eso o por otra razón”, comentó al comienzo de la entrevista.

Recordemos que la rivalidad volvió a ser noticias en la década pasada cuando Paulina acudió a un lanzamiento de Thalía sin ser invitada.

De igual manera, Paulina contó que hoy la situación es completamente distinta y en ello, Yolanda Andrade tuvo mucho que ver. “Yolanda Andrade que adoro y quiero muchísimo, me dijo: ‘Ya están grandes, que no sé qué Thalía y tú’ y empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas, tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, ella es muy diferente a mí”, luego anticipó que están trabajando en algo que pronto el público conocería. “Esas mancuernas son muy atractivas para el público y algo de eso estamos cocinando, y lo vamos a presentar antes de Navidad”, aseguró.

