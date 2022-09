Video: Piroberta, de ‘Sábados Felices’, tuvo un accidente en carreteras de Arauca

Piroberta, uno de los humoristas de Sábados Felices más queridos por los colombianos, se encontraba el pasado domingo, 18 de septiembre, realizando una presentación en Fortul, Arauca, con motivo de Amor y Amistad.

Te puede interesar: Tato, humorista de ‘Sábados Felices’, relata cómo se salvó de milagro

Luego de su exitoso show, el día lunes decidió desplazarse por carretera hasta Arauca, con el propósito de tomar un avión con destino a Bogotá, hacer conexión a Cali y, luego, regresar a su casa. Sin embargo, las cosas no salieron como las tenía planeadas.

Vea también: ‘Sábados Felices’: ¿Por qué el soldado Micolta tuvo que cambiar de maquillaje?

¿Qué le pasó a Piroberta de ‘Sábados Felices’?

Mientras el humorista transitaba, en una camioneta, por el caserío Santo Domingo, el vehículo se salió de la vía y cayó a una zanja. “Iba hacia Arauca a tomar un vuelo y nos accidentamos. Gracias a Dios salí ileso de cualquier cosa, así como todos los pasajeros del carro. El día estaba lluvioso y creo que el conductor, al pasar un reductor de velocidad, perdió el control del carro”, dijo a través de un video que publicó en sus redes sociales. Piroberta mostró cómo quedó la camioneta.

De acuerdo con sus declaraciones, el automotor alcanzó a avanzar alrededor de 50 metros antes de caer en la cuneta. Afortunadamente, logró salir intacto del percance y aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores que expresaron su preocupación por su estado de salud. En tono jocoso, reveló que, en medio de ese susto, hubo personas a quien no les importó cómo se encontraba y que solo querían una foto con él. “Fue más el susto que cualquier otra cosa. Gracias a Dios seguimos llevando humor, pero también con bastante susto. La gente me vio y dijo: ‘Aprovechemos que se accidentó y tomémonos una foto’. Me tomé como cuatro. Lo primordial es que Dios hizo que no nos pasara nada grave. Las cosas materiales vuelven y se consiguen. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de seguir viviendo, y poder llevarles más alegría”, dijo.

El humorista, que agradeció al conductor de un camión que ayudó a halar su camioneta y la sacó de la zanja, perdió su vuelo a Bogotá.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Vea también: Eugenio Derbez reapareció públicamente tras grave accidente

¿Cómo se llama Piroberta en la vida real?

Su nombre de pila es Julián Madrid, pero artísticamente es conocido como Piroberta, el personaje que representa en Sábados Felices, programa de humor donde lleva varios años haciendo reír a los colombianos.