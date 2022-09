Eugenio Derbez reapareció públicamente tras grave accidente

Eugenio Derbez , protagonista y director de la famosa película No se aceptan devoluciones, preocupó a sus seguidores alrededor del mundo, cuando, el 29 de agosto, su esposa, Alessandra Rosaldo, reveló que Eugenio había sufrido un grave accidente. El percance ocurrió en Atlanta, Georgia, y le dejó uno de sus hombros fracturado en varias partes.

Rápidamente, el actor de 61 años fue trasladado a Los Ángeles, donde lo operaron. Derbez ha sufrido de intensos dolores que obligaron a sus médicos a recurrir a fuertes medicamentos para mitigarlos. Ayer, el artista mexicano, decidió aparecer públicamente y contarles a sus seguidores sobre su estado de salud. En el video se le ve recostado en su cama, y con el brazo y hombre izquierdos cubiertos por completo.

Eugenio Derbez mostró primeras imágenes luego de su accidente

El protagonista de La familia Peluche realizó una transmisión en vivo, de veinte minutos de duración. La hizo a través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 18 millones de seguidores.

A su transmisión se conectaron casi 90 mil personas de todo el mundo. Derbez, junto a su esposa, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido, confirmó que pasa la mayor parte del tiempo dormido, que le cuesta comunicarse por mensajes, pues solo puede utilizar una sola mano en este momento, y que se ha vuelto más sensible desde su accidente.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta” , contó, para después revelar realmente la razón de su accidente que lo dejó con 20 tornillos entre su brazo y hombro izquierdo.

Según su testimonio, fue uno de sus hijos quien lo invitó a probar un juego de realidad virtual. En la actividad, su personaje habitaba un supuesto edificio, y justo cuando estaba en la parte más alta del lugar, tropezó con algo y cayó sobre su hombro.

“Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido. En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”. Para finalizar, el mexicano no dudó en promocionar sus más recientes proyectos.