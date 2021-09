VIDEO: ¿Por qué Lokillo calificó de ‘horrible’ apasionado beso con Jessica Cediel?

Jessica Cediel participó en la película Mi otra yo, de Lokillo Flórez la cual fue estrenada en junio. El beso que se dio la presentadora con el humorista no se trató de un nuevo romance de la farándula nacional, sino de una escena que protagonizaron para la cinta. Sin embargo, el apasionado beso fue tendencia en redes sociales y dio mucho de qué hablar, también por el debut de Lokillo en la pantalla gigante.

El beso de Jessica Cediel y Lokillo Flórez

Inmediatamente, los fanáticos de la pareja de famosos aseguraron que los dos tenían mucha química: “Yo sí decía que entre ellos podría haber algo, ¿será que después de eso pasa algo?; “Harían linda pareja”; “Me gusta mucho Lokillo y él siempre busca cómo conquistar”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron en sus redes.

Jessica aseguró que antes de realizar la escena, el humorista estaba nervioso, pues ella ya le había explicado cómo la hicieran. “Antes de grabar la escena le dije a Lokillo que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Sin embargo, cuando el director dijo acción, este me metió la lengua. No podíamos de la risa”

Recientemente, le preguntaron al antioqueño por medio de una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, cómo le pareció el beso con Jessica Cediel, así que él no tuvo problema en dar su opinión.

“¿El beso con Jessica? Les voy a describir lo que fue ese beso con Jessica Cediel... horrible, terrible, gas, no quiero volver a grabar nunca una película con ella”, dijo.

El video lo hizo a modo de broma, pues a la hora de responderles a sus seguidores, detrás suyo se encontraba su esposa, así que no tuvo otra opción que hacer la descripción del beso de esa manera.

Lokillo habla de su beso con Jessica Cediel

En la película también participaron otras grandes actrices como Carla Giraldo quien actualmente está en MasterChef Celebrity, Shirly Gómez, Luz Estella Luengas, Conny Hernández y Ana María Sánchez.