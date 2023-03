Video: Rosalía y Rauw Alejandro se comprometieron. Este es el lujoso anillo

Rosalía y Rauw Alejandro conforman una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Se conocieron gracias a la música y su romance ha sido uno de los más comentados en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

La pareja celebró el cumpleaños de la española a bordo de un yate. Foto: Instagram

El puertorriqueño era fanático de la española, pero, además, también se sentía atraído por ella. Gracias a amigos en común, se dio el acercamiento entre los dos artistas. Los primeros meses de su relación los mantuvieron en absoluta reserva. De hecho, en diciembre del 2020 Rosalía negó estar en una relación, en una entrevista con Vogue. “Pero imagínate, Yo ¿Cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, escribo las líneas superiores, toco instrumentos. Te juro que para hacer esto, debes poner todos tus sentidos”, aseguró.

Casi un año después, en septiembre del 2021, confirmaron su romance. “Aunque se vaya el sol contigo, el día nunca acaba. Feliz cumple bebe”, escribió Rauw Alejandro en el día del cumpleaños de su novia.

Compromiso Rosalía y Rauw Alejandro

Todo parece indicar que el amor de los cantantes ya dio un paso más. Hace pocas horas la pareja hizo el lanzamiento de su más reciente canción Beso. Al final del videoclip, sorprendieron con unas particulares imágenes: Rosalía llorando y mostrando un anillo de compromiso. “¡Ay Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido”, dijo muy emocionada.

Luego, observa a su novio con ojos de amor y antes de darle un beso, le recuerda: “te amo”. Con menos de 12 horas de lanzamiento, el videoclip ya cuenta con más de 915.000 reproducciones. “Lo mejor que pudieron hacer fue esperar muy inteligentemente para así regalarnos algo tan real como esa historia de los dos y aquí la tenemos”, “Que sean muy felices. Transmiten puro amor”, “qué hermoso verlos tan felices, nacieron para estar el uno con el otro”, “lo personal que es este videoclip hace la canción aún más bella si se puede”, “lo que más me gusta es que nunca apresuraron nada y se nota el amor con el que han hecho este proyecto”, “son tan lindos juntos”, son algunos de los comentarios que han dejado los cibernautas.

“Los hombres que tenía a mi alrededor no estaban emocionalmente disponibles. Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, dijo hace un tiempo en una entrevista para Ibai Llanos.