Fotos: él es Jamil Farah, el guapo piloto que sería el novio de Carolina Cruz

El nombre de la presentadora Carolina Cruz comenzó a ser tendencia desde hace más de un año cuando confirmó su separación del actor Lincoln Palomeque. Desde entonces, su área sentimental ha sido de gran interés para múltiples internautas que no han dudado en analizar cada detalle de su vida que demuestre que ya olvidó al padre de sus hijos Matías y Salvador.

Hace unos meses, la vallecaucana confirmó en una entrevista con Eva Rey que sí se había dado una nueva oportunidad en el amor, pero no quiso revelar quién había sido el hombre que conquistó nuevamente su corazón.

¿Quién es el novio de Carolina Cruz?

Recientemente, Carolina fue captada durante un concierto en Bogotá acompañada de un hombre que, según los internautas y el programa Lo sé todo, podría tratarse de su nuevo amor.

El programa de entretenimiento de Canal 1 aseguró que se trata de Jamil Farah, un piloto nacido en San Andrés, que es amante del surf, el kitesurf y el boxeo, según se lee en su perfil de Instagram donde tiene 11 mil seguidores. “Se anda rumorando que Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor. Incluso, ha sido vista con este sujeto no en una, sino en varias ocasiones y en lugares donde han compartido muy junticos. El susodicho se llama Jamil Farah, quien es piloto de profesión, aventurero, y no se metan con él porque es un apasionado del boxeo. Lo que nos dicen es que están súper felices disfrutando de las mieles del amor”, dijo Ariel Osorio, presentador del programa.

Esa información no ha sido confirmada ni tampoco desmentida por la ex de Lincoln Palomeque. Podría tratarse también, de un buen amigo con el que es relacionada sentimentalmente, así como ocurrió con Fabio Starita, Holman Fuentes e Iván Lalinde. “Puede ser un amigo con el que uno va a un concierto para no ir solo. Ella está soltera, es una mujer joven, hermosa, fabulosa, puede estar con quien quiera y si se está dando una nueva oportunidad, maravilloso. El hombre es churro”, añadió Elianis Garrido, otra de las presentadoras. Al parecer, Jamil Farah tendría 31 años, mientras que Carolina tiene 43.