Video: Sara Uribe reaccionó ante insulto que recibió en la calle. Esto dijo

Recordada por ganar en 2012 la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, Sara Uribe conquistó a los colombianos gracias a su belleza y carisma. La empresaria y madre de Jacobo, fruto de su relación con el futbolista Fredy Guarín , tiene una comunidad en redes sociales de 6.8 millones de seguidores.

Diariamente habla de sus rutinas de belleza, sobre su experiencia como madre y presume con orgullo su salón de belleza. Este fin de semana, la también presentadora se volvió tendencia por responderle a una mujer que la agredió verbalmente mientras caminaba por un centro comercial de su natal Medellín.

Sara Uribe se despachó contra mujer que la insultó

La paisa contó que mientras iba caminando por un centro comercial una mujer que pasó a su lado la llamó “asquerosa”. Su hermano Tomás escuchó el comentario y se devolvió para reclamarle a la mujer. “Yo iba caminando y salí despeinada, sin maquillaje, esa es mi esencia, mi sudadera y camiseta ancha, esa soy yo, a mí me gusta eso, yo ando en una nube, ni siquiera me doy cuenta lo que usted piensa de mí, pero mi hermano venia atrás y a él le afectó que usted me dijera ‘asquerosa’”, contó.

Además de la ofensa, lo que también le molestó a la empresaria fue la respuesta de quien la insultó. “Dijo ‘ay, acostúmbrese’. ¿Acostúmbrese a qué? Uno no tiene por qué acostumbrarse a tus maltratos, ni a tus malas palabras, ni a que me insultes. Asquerosa usted que sale a la calle a decirle a la gente asquerosa, quiérase”, reveló Uribe.

Aunque aseguró que no le importaron mucho las opiniones de la mujer, le molestó que criticara su vida sin conocerla. Finalmente, envío un mensaje a sus seguidores para concientizarlos sobre el uso de las palabras. “Yo porque tengo una personalidad muy definida y a mí sus palabras me chorrean, me importa un loco lo que usted me diga, pero hay personas que no, hay personas que se están quitando la vida porque usted las hace sentir asquerosas, y puede tener oro puesto pero usted vale miércoles, porque a las personas se respetan, y a la gente se les quiere”.