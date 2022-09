Video: Así ‘frenó’ Sara Uribe al conductor que le respondió un piropo

Sara Uribe Cadavid , recordada por ganar en el 2012 la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele, es muy unida a la comunidad de 6.8 millones de seguidores que tiene en Instagram, una de las redes sociales que más frecuenta y donde comparte contenido relacionado a su empresa de belleza, su día a día y su vida al lado de su hijo Jacobo, fruto de la relación que tuvo con el futbolista Fredy Guarín .

La modelo de 31 años se caracteriza por su humor y ocurrencias con las que entretiene a sus fanáticos. Esta vez, hizo reír a un conductor que la transportaba por Medellín, su ciudad natal. La empresaria no tuvo inconveniente en lanzarle, de manera divertida, un par de piropos.

Sara Uribe le coqueteó a conductor y luego lo ‘frenó’

En un video que dura unos segundos, se ve a la paisa como copiloto junto a un hombre que va conduciendo. Justo cuando está terminando su viaje, la modelo hace un comentario, elogiando al conductor. “Vea, yo nunca me había montado en un Uber tan bonito, mírale los zapatos, el reloj, la camisa”, dice, pero lo que no se esperaba era la reacción positiva del hombre que la acompañaba.

“Todos a la orden”, le contestó. Sara, con cara de sorprendida, se quedó sin palabras, pero posteriormente logró responder. “Uy, no, no, yo me voy para mi retiro espiritual amigo, muy amable, de todas maneras, usted es muy bonito, chao”, confesó entre risas y se bajó del automóvil.