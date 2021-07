Video: Tremendo susto de Sofía Vergara al creer que le disparó a Simon Cowell

Sofía Vergara pasó el que pudo haber sido el gran susto de su vida hace unos días cuando su compañero Simon Cowell de American Got Talent le jugó una pesada broma. En este show de talento Sofía comparte el rol de jurado con Simon, Heidi Klum y Howie Mandel. Ese día en particular Cowell invitó al escenario a una pareja de actores, que ya había estado en el programa, pero que Sofía no conocía porque por aquel entonces ella aún no era jurado del mismo. Los actores Ryan Stock y Amberlynn subieron con un peligroso acto en el que uno disparaba al otro flechas con los ojos vendados.

Hay que recordar que en el pasado la pareja de actores, que usa armas y fuego en sus números, tuvo un incidente cuando su acto no salió como esperaban y Stock por poco es incrustado en su cuello con una flecha en llamas.

En esta oportunidad el número salió bien, pero Sofía no pudo disimular su miedo cuando los actores la invitaron a ella y a Simon a hacer parte del performance. Finalmente, ambos subieron y Cowell tenía que pararse en un extremo del escenario en frente de Sofia, que estaría en el otro extremo con los ojos vendados disparando flechas con una ballesta a un globo que su compañero tenía sobre su cabeza. La barranquillera solo debía apretar el gatillo de la ballesta.

Sofía terminó cumpliendo las órdenes y fue cuando sucedió lo inesperado. Una vez ella tuvo la venda en sus ojos, miembros de la producción del show quitó silenciosamente la flecha de la ballesta y colocó una similar en el pecho de Simon, quien fingió caer y estar agonizando en el escenario.

Los gritos actuados del público alertaron a la colombiana, quien al quitarse la venda observó con pánico la escena actuada por Cowell. Ella aterrada lo miró, y Simon, al tenerla cerca, le dijo que estaba vivo. Sofía respiró aliviada y se dio cuenta que todo había sido una broma pesada. Por lo pronto, la barranquillera prometió vengarse y en redes hizo saber que está planeando el desquite.

Aquí el video completo de la pesada broma.